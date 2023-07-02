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Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

15:00, 2 липня 2023
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.
Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9111 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги, яким законодавчо закріплюється спрощений порядок ввезення гуманітарної допомоги та скасовується щомісячна звітність отримувачів допомоги. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат.

Законопроєктом передбачено закріплення права уряду визначати спрощений порядок ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Передбачено декларативний принцип визнання допомоги гуманітарною на час воєнного стану. Визначено, що  підставою для початку процедури визнання є звернення отримувача гуманітарної допомоги про наявність пропозиції донора або можливість її отримання.

Також передбачається скасування обов'язкового щомісячного звітування про отримання та розподіл гуманітарної допомоги. Натомість буде створено автоматизовану система реєстрації гуманітарної допомоги.

Крім цього законопроєктом передбачено закріплення можливості для організацій отримувати гуманітарну допомогу без включення до Реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Тобто організаціям не потрібно проходити додаткові бюрократичні процедури для отримання гуманітарки.

Законодавчими змінами також  закріплюється статус гуманітарної допомоги за транспортними засобами, які передаються не лише військовим частинам, а й самим військовим.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Уряді напрацьовують механізм додаткових одноразових виплат жителям постраждалих від екоциду регіонів.

Автор: Ярослав Конощук

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