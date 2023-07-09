НАПК хочет, чтобы министры, чиновники и судьи окончательно отказались от бизнеса до вступления в должности

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить осуществление полномочий народным депутатам, министрам, судьям, топ-чиновникам до окончательного отказа от бизнеса или выхода из состава наблюдательных советов.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9457 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов, которым среди прочего предлагается запретить осуществление полномочий народными депутатами, судьями, чиновниками, топ-чиновниками до прекращения предпринимательской деятельности или выхода состава наблюдательных советов предприятий.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство предусматривает, что депутаты, судьи, чиновники, топ-чиновники должны перед назначением «совершить действия, направленные на прекращение предпринимательской деятельности и прекращение ее полномочий в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации , что имеет целью получение прибыли».

В то же время отмечается, что фактического прекращения полномочий лиц, которые идут работать на госслужбу, либо в депутаты, либо в судьи, либо в министры не происходит. В этой связи предложены законодательные изменения, которые будут стимулировать уход депутатов министров или судей от бизнеса.

Законопроектом предлагается дополнить закон «О предотвращении коррупции» новыми абзацами и установить, что в период до прекращения полномочий в составе правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, со дня назначения (избрания) на должность лицу, указанному в пункте 1 части первой статьи 3 настоящего Закона (депутату, топ-чиновнику, госслужащему, судье), запрещается участвовать в деятельности и принятии решений соответствующими органами и получать в связи с этим любые доходы (вознаграждение и т.п. ).

Согласно проекту депутаты чиновники судьи, топ-чиновники, которые до введения военного положения были обязаны подавать электронную декларацию, не имеют права принимать решения в должности, на которую они были избраны или назначены до прекращения предпринимательской деятельности или полномочий в составе наблюдательного совета предприятия.

При этом законопроект предусматривает, что решения принятые топ-чиновниками или другими субъектами декларирования, которые только на бумаге вошли от бизнеса, могут быть отменены в судебном порядке.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать куплю-продажу валюты.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.