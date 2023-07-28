В ВККС объяснили, почему не допустили определенные общественные организации к формированию ГРД

В частности, ВККС решила отказать общественным организациям, не доказавшим, что работали с международными проектами.

Высшая квалификационная комиссия судей рассказала детали о том, почему решила отказать в допуске определенным общественным организациям к формированию Общественного совета добропорядочности, который будет участвовать в оценивании судей.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що третій в історії склад ГРД сформують 16 громадських організацій, а членами ГРД будуть громадські діячі та журналісти.

27 липня 2023 року затвердила список 16 громадських організацій, які на установчому засіданні оберуть двадцять членів третього складу Громадської ради доброчесності (ГРД).

Таким чином, членів нової ГРД будуть обирати:

Асоціація правників України

Платформа Громадський контроль

Громадське радіо

Transparency International Ukraine

Центр громадянських свобод

Центр економічної стратегії

Український центр європейської політики

Інститут законодавчих ідей

Рух ЧЕСНО

Всеукраїнська громадська платформа «Нова країна»

Медійна ініціатива за права людини

Фундація DEJURE

Центр інформації про права людини

ТОМ 14

Центр протидії корупції

Центр політико-правових реформ

Всього Комісія розглянула документи 21 громадської організації.

При цьому Комісія дійшла висновку, що п’ять громадських організацій не відповідають вимогам статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Йдеться про:

- громадську організацію «СТОП НЕЛЕГАЛ». Комісія дійшла висновку, що аналіз документів не дає підстав визнати її такою, що відповідає вимогам. Зокрема, громадською організацією «СТОП НЕЛЕГАЛ» не подано до Комісії такі документи: копії звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності); копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського обʼєднання;

- Вінницьку обласну громадську організацію «СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ». Аналіз документів не дає підстав визнати її такою, що відповідає вимогам.

Зокрема, Вінницькою обласною громадською організацією «СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ» не подано до Комісії рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проєкту міжнародної технічної допомоги, оскільки громадська організація «Подільський центр прав людини», яка надала рекомендаційний лист, з огляду на його зміст та реєстраційні дані зазначеної громадської організації, не є міжнародною організацією, а також не є виконавцем проєктів міжнародної технічної допомоги в розумінні положень ч. 13 статті 87 Закону.

Також Вінницькою обласною громадською організацією «СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ» не подано копію статуту Громадської організації «Союз юристів України», відокремленим структурним підрозділом якої є Вінницька обласна громадська організація «СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ», про що зазначено у пунктах 1.1 та 1.2 Положення про Вінницьку обласну громадську організацію «Союз юристів України»;

- громадську організацію «НАРОД І ПРАВО». Аналіз документів не дає підстав визнати її такою, що відповідає вимогам. Зокрема, громадською організацією «НАРОД І ПРАВО» не подано до Комісії такі документи: копії звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності); копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського обʼєднання;

- Вінницьку обласну громадську організацію «МИ РАЗОМ». Зокрема, Вінницькою обласною громадською організацією «МИ РАЗОМ» не подано до Комісії такі документи: копії звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності); копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського обʼєднання. Водночас у заяві щодо участі у зборах представників громадських обʼєднань вказано про те, що Вінницька обласна громадська організація «МИ РАЗОМ» за час своєї діяльності безпосередньо не співпрацювала з міжнародними організаціями щодо реалізації спільних проєктів, а також не використовувала коштів міжнародної технічної допомоги, а отже, не має можливості надати звіти та рекомендаційні листи відповідно до вимог пунктів 4, 5 частини тринадцятої статті 87 Закону;

- громадську організацію «СТОП КОРУПЦІЇ». Зокрема, громадською організацією «СТОП КОРУПЦІЇ» не подано до Комісії такі документи: біографічна довідка представника громадського обʼєднання; рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від проєкту міжнародної технічної допомоги; декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо кандидата за його підписом.

Зазначимо, що судячи з кандидатів, за яких власне і будуть під час установчих зборів голосувати делеговані представники громадських організацій, знайомих прізвищ в новому складі ГРД буде небагато. Це, зокрема, журналісти Юрій Ніколов, Марина Ансіфорова, експерт з правових питань Фундації DEJURE Ніка Крейденкова і член минулого складу ГРД Андрій Кулібаба.

Відомих членів ГРД з двох минулих складів Ради доброчесності вже не буде – закон передбачає, що членом ГРД можна бути лише два строки поспіль.

Новий склад ГРД, таким чином, буде також працювати два роки – з 2023 по 2025 роки.

Дата проведення установчих зборів для обрання членів ГРД буде визначена головою ВККС пізніше.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.