За первое полугодие 2023 года с госслужбы ушло почти 3000 человек: в каких государственных органах сейчас больше всего вакансий

В Минфине считают необходимым оптимизировать численность госслужащих по результатам функционального анализа.

В течение первого полугодия 2023 фактическая численность работников госорганов сократилась почти на 3000, сообщили в Министерстве финансов.

Так, по оперативным данным, на 1 июля в 107 органах государственной власти фактически работает 173,1 тыс. человек. В то же время за первое полугодие 2023 года фактическая численность работников сократилась на 2,7 тыс. человек.

«В условиях военного положения следует отметить, что ресурсы государства должны быть направлены на обеспечение качества и эффективности деятельности государственных служащих. Естественно, очень назрела необходимость реформы госуправления в части пересмотра функций тех либо других государственных органов и оптимизации численности по результатам многофункционального анализа. Однако принятие концептуальных изменений должно основываться на разумной кадровой политике для эффективного использования финансовых ресурсов», – прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

«В целом в органах государственной власти по состоянию на начало ІІІ квартала 2023 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти», добавили в Минфине.

Также Министерство финансов опубликовало информацию о численности работников аппаратов государственных органов за I и II кварталы 2023 года.

Так, больше всего вакансий, по данным Минфина, сейчас в Агентстве по управлению госдолгом (100% вакантных мест).

Далее следует Бюро экономической безопасности – там 80% вакансий – из 4000 работников по штату работает только 823.

Затем – Национальная социальная сервисная служба, где из 1385 человек по штату работает 311, Национальная служба здоровья (307 из 1060 по штату), Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

В самом Минфине ситуация значительно лучше – имеют 73 вакансии (из 817 работников по штату работают 744). Неплохо дела обстоят и в НАПК, где из 408 служащих работают 378.

Автор: Наталья Мамченко

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