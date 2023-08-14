За перше півріччя 2023 року з держслужби пішло майже 3000 осіб: у яких державних органах зараз найбільше вакансій

У Мінфіні вважають за необхідне оптимізувати чисельність держслужбовців за результатами функціонального аналізу.

Протягом першого півріччя 2023 року фактична чисельність працівників держорганів скоротилась майже на 3000, повідомили у Міністерстві фінансів.

Так, за оперативними даними, станом на 1 липня у 107 органах державної влади фактично працює 173,1 тис. осіб. Водночас протягом першого півріччя 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 2,7 тис. осіб.

«В умовах воєнного стану слід зауважити, що ресурси держави мають бути спрямовані на забезпечення якості й ефективності діяльності державних службовців. Звісно, вкрай назріла потреба реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Однак прийняття концептуальних змін має базуватись на розумній кадровій політиці для ефективного використання фінансових ресурсів», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

«Загалом в органах державної влади станом на початок ІІІ кварталу 2023 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади», додали в Мінфіні.

Також Міністерство фінансів опублікувало інформацію щодо чисельності працівників апаратів державних органів за І та ІІ квартали 2023 року.

Так, найбільше вакансій, за даними Мінфіну, зараз у Агентстві з управління держборгом (100% вакантних місць).

Далі йде Бюро економічної безпеки – там 80% вакансій – з 4000 працівників за штатом працює лише 823.

Потім – Національна соціальна сервісна служба, де з 1385 людей за штатом працює 311, Національна служба здоров’я (307 з 1060 за штатом), Державна інспекція архітектури та містобудування тощо.

У самому Мінфіні ситуація значно краща – мають 73 вакансії (з 817 працівників за штатом працюють 744). Непогано справи йдуть і в НАЗК, де з 408 службовців працюють 378.

Автор: Наталя Мамченко

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