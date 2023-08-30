На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Обращение органа досудебного расследования к следственному судье за разрешением на проведение обыска жилья при наличии согласия лица, проживавшего в этом жилье на основании договора аренды, не требуется УПК. Соответствующую позицию высказал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20 июня 2023 по делу 756/16122/21.

Так, КУС отмечает, что закон не требует обращения к следственному судьи за соответствующим разрешением при наличии согласия лица, владеющего помещением. Положение ст. 233 УПК не преследуют цель решения вопросов собственности. Термин «лицо, владеющее» в ч. 1 ст. 233 УПК охватывает более широкий круг лиц, чем титульный владелец или лицо, владение которого основывается на определенных договорных или других законных основаниях.

Обстоятельства дела

Приговором Оболонского райсуда Киева, оставленным без изменений определением Киевского апелляционного суда, мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК.

Адвокат в кассационной жалобе заявив, что суд апелляционной инстанции не дал должной оценки потому, что органом досудебного расследования осмотр места происшествия был проведен до внесения сведений в Единый реестр досудебного расследования и без обращения следователя к следственному судье о предоставлении разрешения на обыск.

Позиция Верховного Суда

В апелляционной жалобе защитник ставил вопрос о недопустимости как доказательства виновности протокола осмотра места происшествия по тем основаниям, что это следственное действие было проведено с нарушением требований УПК, поскольку фактически был проведен обыск жилья без обращения органа досудебного расследования к следователю на получение соответствующего разрешения.

По содержанию статей 214, 223, 237 УПК осмотр является следственным (розыскным) действием, направленным на получение (сбор) доказательств или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном производстве, проводимую в рамках досудебного расследования уголовного производства. В неотложных случаях осмотр места происшествия может быть произведен до внесения сведений в ЕРДР, которое осуществляется после осмотра. Основанием для осмотра места происшествия служит информация о совершении уголовного правонарушения, зафиксированная в определенной процессуальной форме.

Согласно ч. 2 ст. 237 УПК осмотр жилья или иного владения лица осуществляется согласно правилам УПК, предусмотренным для обыска жилья или иного владения лица.

Как отметил Верховный Суд, при наличии согласия лица, владеющего помещением, закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением (ч. 1 ст. 233 УПК).

«Более того, как уже неоднократно отмечал суд кассационной инстанции, положения ст. 223 УПК Украины не преследуют цель решения вопросов собственности.

Они защищают лицо от необоснованного вмешательства в сферу его приватности, на которое она вправе рассчитывать в своем жилище или другом владении. Термин «лицо, владеющее» в ч. 1 ст. 233 УПК Украины охватывает более широкий круг лиц, чем титульный владелец или лицо, владение которого основывается на определенных договорных или других законных основаниях (постановления Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 8 декабря 2020 года (дело №278/1306/17), 1 ноября 2022 (дело № 344/2995/15-к)», - отметил в постановлении КУКС ВС.

Как усматривается из материалов производства, суд апелляционной инстанции проверил доводы апелляционной жалобы стороны защиты относительно недопустимости такого доказательства, как протокол осмотра места происшествия от 12 сентября 2021 года, а именно квартиры, и обоснованно, по мнению Суда, признал их безосновательными, отметив о том, что указанное следственное действие было произведено с разрешения лица, проживавшего в этой квартире на основании договора аренды, то есть являлась временным владельцем.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд отметил, что отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об уведомлении совета адвокатов не является основанием для признания протокола недопустимым доказательством.

Также Верховный Суд установил, когда неназначение обвиняемому защитника не является нарушением права на защиту.

Автор: Наталья Мамченко

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