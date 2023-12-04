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Депутаты предлагают установить перечень мер принуждения, которые могут применять военнослужащие Нацгвардии

08:10, 4 декабря 2023
В частности, военнослужащие Национальной гвардии смогут применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте, охраняемого Нацгвардией объекта.
Депутаты предлагают установить перечень мер принуждения, которые могут применять военнослужащие Нацгвардии
Источник фото: mig.com.ua
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 10311 о внесении изменений в Закон «О Национальной гвардии Украины» об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Национальной гвардии Украины. Авторами выступают члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, Григорий Мамка и другие.

В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать условия и пределы использования и применения мер принуждения.

А именно военнослужащие Национальной гвардии Украины во время исполнения полномочий, определенных настоящим Законом, уставами Вооруженных Сил Украины и другими нормативно-правовыми актами, уполномочены использовать и применять следующие меры принуждения:

1) физическое влияние;

2) специальные средства;

3) оружие, вооружение и боевую технику;

4) вооружение воздушных судов.

Вид мер принуждения и интенсивность их применения определяются с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушение.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины вправе применять физическое влияние для:

1) обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;

2) пресечение правонарушения;

3) задержание лица, совершившего правонарушение

В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):

  • во время задержания лица, совершившего правонарушение;
  • при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;
  • к лицу, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется военнослужащему или пытается скрыться;
  • если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.

Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства:

а) для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте охраняемого Национальной гвардией Украины объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/ или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов по остановке транспортного средства;

б) если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;

в) для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.

Запрещено применение мер принуждения:

  • к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица , если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно;
  • в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства (организации) поступит официальными каналами письменная просьба (согласие) применить меры принуждения против правонарушителей.

Автор: Наталья Мамченко

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