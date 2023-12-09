Депутати пропонують встановити перелік заходів примусу, які можуть застосовувати військовослужбовці Нацгвардії

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України. Авторами виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, Григорій Мамка та інші.
Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати умови і межі використання та застосування заходів примусу.
А саме, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:
1) фізичний вплив;
2) спеціальні засоби;
3) зброю, озброєння та бойову техніку;
4) озброєння повітряних суден.
Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.
Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:
1) забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;
2) припинення правопорушення;
3) затримання особи, яка вчинила правопорушення
Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):
- під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
- під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;
- до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;
- якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.
Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:
а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;
б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
в) для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.
Заборонено застосування заходів примусу:
- до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо;
- у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) надійде офіційними каналами письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.
Автор: Наталя Мамченко
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