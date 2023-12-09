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Депутати пропонують встановити перелік заходів примусу, які можуть застосовувати військовослужбовці Нацгвардії

13:02, 9 грудня 2023
Зокрема військовослужбовці Національної гвардії зможуть застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Нацгвардією.
Депутати пропонують встановити перелік заходів примусу, які можуть застосовувати військовослужбовці Нацгвардії
Джерело фото: mig.com.ua
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України. Авторами виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, Григорій Мамка та інші.

Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати умови і межі використання та застосування заходів примусу.

А саме, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби;

3) зброю, озброєння та бойову техніку;

4) озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:

1) забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

2) припинення правопорушення;

3) затримання особи, яка вчинила правопорушення

Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

  • під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
  • під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;
  • до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;
  • якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.

Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:

а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

в) для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.

Заборонено застосування заходів примусу:

  • до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо;
  • у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) надійде офіційними каналами письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Автор: Наталя Мамченко

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