Депутати пропонують встановити перелік заходів примусу, які можуть застосовувати військовослужбовці Нацгвардії

Зокрема військовослужбовці Національної гвардії зможуть застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Нацгвардією.

Джерело фото: mig.com.ua

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 10311 про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України. Авторами виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, Григорій Мамка та інші.

Зокрема, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати умови і межі використання та застосування заходів примусу.

А саме, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання повноважень, визначених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

1) фізичний вплив;

2) спеціальні засоби;

3) зброю, озброєння та бойову техніку;

4) озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:

1) забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

2) припинення правопорушення;

3) затримання особи, яка вчинила правопорушення

Зокрема, військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;

під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;

до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;

якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам.

Також вони можуть застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу:

а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;

б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

в) для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі.

Заборонено застосування заходів примусу:

до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо;

у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) надійде офіційними каналами письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Автор: Наталя Мамченко

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