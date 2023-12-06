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Верховная Рада рассмотрит альтернативный законопроект о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык

12:37, 6 декабря 2023
Из закона о нацменьшинствах изымут действующую норму о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к русскому языку применяются ограничения – эти ограничения будут постоянными.
Верховная Рада рассмотрит альтернативный законопроект о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык
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Как известно, Еврокомиссия рекомендует одобрить рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС, после того как Украина в частности примет закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианского. комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

9 октября 2023 года Венецианская комиссия обнародовала Заключение к Закону «О внесении изменений в Закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины» №3389-ІХ (законопроект 9610), в котором все еще содержатся «некоторые замечания».

Напомним, Венецианская комиссия назвала законные ограничения по использованию русского языка «продолженными на слишком длительный период». «Венецианская комиссия отмечает, что ограничение является результатом российской агрессии, однако необходимо обеспечить гарантии, чтобы избежать дискриминации, стереотипов и этнического или языкового преследования. Эти ограничения могут быть законными, несмотря на положения статьи 10 Конституции. Однако запрет на использование (все еще) наиболее распространенного языка меньшинства в стране в течение нескольких лет после окончания захватнической войны вряд ли будет соответствовать условиям законных ограничений», - подчеркнула Венецианская комиссия в пунктах 38-39 своего Заключения, принятого на пленарной сессии 6-7 октября 2023 года. Как и в отношении прошлого вывода «Венецианки» от июня 2023 года, этот «совет» по русскому языку вызвал определенное возмущение в украинском обществе.

Впоследствии, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин сообщил о регистрации в парламенте законопроекта 10288 «об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах». Вместе с тем, этот законопроект вызвал критику уже украинских политиков из-за намека на перспективы возможности использования русского языка.

Следовательно, 5 декабря народные депутаты Никита Потураев, Владимир Вятрович, Давид Арахамия и другие зарегистрировали альтернативный законопроект 10288-1. Этот законопроект предусматривает полностью вычеркнуть из Заключительных положений Закона о нацменьшинствах действующую норму о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к государственному (официальному) языку государства, признанному Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством -оккупантом, не применяются положения частей второй, третьей, одиннадцатой статьи 10 настоящего Закона.

Вводятся постоянные ограничения на использование русского языка без каких-либо временных рамок, которые предусматривает действующий закон о нацменьшинствах и законопроект Кабмина.

Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада уже на этой неделе может принять изменения в закон о нацменьшинствах.

«Решено все же создать дополнительные предохранители, которые делают невозможным распространение российских нарративов и пропаганды. Речь идет об определенных ограничениях по государственному языку страны-агрессора, страны-оккупанта. Они красной нитью пронизывают сам законопроект», – указала Стефанишина.

Автор: Наталья Мамченко

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