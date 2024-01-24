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В НАПК объяснили, как проверять факт подачи деклараций, которые могут быть изъяты из публичной части Реестра, или когда служащий имеет право на отсрочку их подачи

16:03, 24 января 2024
В связи с получением ряда обращений от уполномоченных по предотвращению и выявлению коррупции НАПК подготовило соответствующие разъяснения.
В НАПК объяснили, как проверять факт подачи деклараций, которые могут быть изъяты из публичной части Реестра, или когда служащий имеет право на отсрочку их подачи
Источник фото: dp.tax.gov.ua
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В Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обращаются антикоррупционные уполномоченные относительно того, как правильно организовать процесс проверки факта представления деклараций, которые могут быть изъяты из публичной части Реестра или в случаях, когда служащий имеет право на отсрочку их подачи.

Как отметили в НАПК, прежде всего уполномоченный должен ознакомиться с информацией о перечне лиц, декларации которых по представлению такого органа были изъяты из открытой части Реестра. Направлять сообщения о факте несвоевременного представления/непредставления декларации при отсутствии деклараций таких лиц в открытом доступе в Национальное агентство не нужно.

Если уполномоченный установил факт отсутствия деклараций, то в НАПК рекомендуют дополнительно выяснить у декларанта информацию о наличии/отсутствии обстоятельств для отсрочки подачи соответствующих деклараций и/или информацию о подаче деклараций в Реестр за соответствующий период.

В случае невозможности установить такой факт у уволившихся декларантов рекомендуется:

  • установить информацию о наличии/отсутствии оснований у субъекта декларирования на отсрочку представления соответствующих деклараций;
  • в случае невозможности установить такие обстоятельства, сообщить об этом НАПК информационным письмом.

Также в НАПК напомнили, что в соответствии с Типовым положением АК-уполномоченный имеет право получать объяснения и истребовать от других структурных подразделений соответствующего органа документы или их копии, в том числе содержащие информацию с ограниченным доступом (кроме государственной тайны).

Кроме того, АК-уполномоченный не должен направлять в НАПК уведомление о непредставлении или несвоевременном представлении деклараций за 2021, 2022, 2023 годы в отношении лиц, имеющих право на отсрочку, если срок подачи деклараций для таких лиц еще не наступил.

Следует заметить, что Законом № 3384-ІХ, который вступил в силу 12 октября 2023 года, представление деклараций отсрочено для большинства военнослужащих, пленных, интернированных лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, на лечении вследствие ранения и т.п., а также членов семей указанных лиц (ч.ч. 7-14 ст. 45 Закона «О предотвращении коррупции»). Такие декларанты обязаны подать свои декларации не позднее 90 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения, увольнения с военной службы.

Автор: Наталя Мамченко 

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