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У НАЗК пояснили, як перевіряти факт подання декларацій, які можуть бути вилучені з публічної частини Реєстру, або коли службовець має право на відтермінування їх подання

16:03, 24 січня 2024
У зв’язку з отриманням низки звернень від уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції НАЗК підготувало відповідні роз’яснення.
У НАЗК пояснили, як перевіряти факт подання декларацій, які можуть бути вилучені з публічної частини Реєстру, або коли службовець має право на відтермінування їх подання
Джерело фото: dp.tax.gov.ua
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До Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звертаються антикорупційні уповноважені щодо того, як правильно організувати процес перевірки факту подання декларацій, які можуть бути вилучені з публічної частини Реєстру або ж у випадках, коли службовець має право на відтермінування їх подання.

Як зазначили у НАЗК, насамперед уповноважений має ознайомитися з інформацією про перелік осіб, декларації яких за поданням такого органу було вилучено із відкритої частини Реєстру. Направляти повідомлення про факт несвоєчасного подання/неподання декларації за відсутності декларацій таких осіб у відкритому доступі до Національного агентства не потрібно. 

Якщо уповноважений встановив факт відсутності декларацій, то у НАЗК рекомендують додатково зʼясувати у декларанта інформацію щодо наявності/відсутності обставин для  відтермінування подання відповідних декларацій та/або інформацію щодо подання декларацій до Реєстру за відповідний період .

У разі неможливості встановити такий факт у декларантів, які звільнились, рекомендується:

  • встановити інформацію щодо наявності/відсутності підстав у суб’єкта декларування на відтермінування подання відповідних декларацій;
  • у випадку неможливості встановити такі обставини, повідомити про це НАЗК інформаційним листом.

Також у НАЗК нагадали, що відповідно до Типового положення АК-уповноважений має право отримувати пояснення та витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці).

Крім того, АК-уповноважений не повинен направляти до НАЗК повідомлення про неподання чи несвоєчасне подання декларацій за 2021, 2022, 2023 роки стосовно осіб, які мають право на відтермінування, якщо строк подання декларацій для таких осіб ще не настав.

Слід зауважити, що Законом № 3384-ІХ, який набув чинності 12 жовтня 2023 року, подання декларацій відтерміновано для більшості військовослужбовців, полонених, інтернованих, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, на лікуванні внаслідок поранення тощо, а також членів сімей зазначених осіб (ч.ч. 7-14 ст. 45 Закону «Про запобігання корупції»). Такі декларанти зобов’язані подати свої декларації не пізніше 90 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану, звільнення з військової служби тощо.

Автор: Наталя Мамченко 

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