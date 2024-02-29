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Гоструда будет проверять работодателей на предмет травли работников

15:50, 29 февраля 2024
У Гоструда появятся полномочия проверять предприятия на предмет осуществления мобинга по отношению к работникам.
Гоструда будет проверять работодателей на предмет травли работников
Источник фото: focus.ua
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В период действия военного положения Гоструда и его территориальные органы смогут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые меры государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования и физическими лицами, использующими наемный труд, в части совершения мобинга.

Соответствующий законопроект 11044 о внесении изменений в статью 16 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» о проведении проверок в части совершения мобинга в Верховной Раде зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Юлия Гришина, Галина Третьякова и другие.

Как отмечают авторы, Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусматривает запрет на проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере труда, кроме определенных случаев. За 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальных органов поступило 553 обращения по признакам мобинга. В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить список случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) во время действия правового режима военного положения.

Автор: Наталя Мамченко 

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