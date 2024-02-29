Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД необхідно надати до 11 березня.

Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

«Свобода слова – для «ліваків», або хто і чому лобіює заборону Telegram в Україні

Спойлер: ви будете здивовані.

Суддя з Луганської області не з’явився в новий суд та залишився на окупованій території

Тепер суддю Старобільського райсуду Луганської області можуть звільнити за нехтування обов’язками судді.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

15:50, 29 лютого 2024
У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.
Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників
Джерело фото: focus.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У період дії воєнного стану Держпраці та його територіальні органи зможуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині вчинення мобінгу.

Відповідний законопроект 11044 про внесення змін до статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів, серед яких Юлія Гришина, Галина Третьякова та ін.

Як зазначають автори, Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», передбачає заборону на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері праці, крім визначених випадків. За 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу. У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео