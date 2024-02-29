Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Джерело фото: focus.ua

У період дії воєнного стану Держпраці та його територіальні органи зможуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині вчинення мобінгу.

Відповідний законопроект 11044 про внесення змін до статті 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів, серед яких Юлія Гришина, Галина Третьякова та ін.

Як зазначають автори, Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», передбачає заборону на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері праці, крім визначених випадків. За 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу. У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.