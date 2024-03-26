Госорганам и чиновникам запретят пользоваться Telegram – стало известно, при каких условиях

После признания структуры собственности Telegram «непрозрачной» запрет будет затрагивать проведение любых коммуникаций, связанных с исполнением служебных обязанностей, в том числе переписки и устные переговоры.

После признания непрозрачной структуры собственности Telegram, его использование госорганами и чиновниками запретят. Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрыть структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на опровержение информации и тому подобное.

Так, Telegram и другие подобные соцсети, которые не подпадают под юрисдикцию Украины или государства-члена ЕС, в течение 2 месяцев с даты вступления в силу нового Закона обязаны будут предоставить Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию информацию о контактных данных представителя.

«Законопроект предлагает установить законодательную презумпцию, что невозможность осуществить проверку из-за отсутствия коммуникации с провайдером (как из-за отсутствия представительства, так и из-за непредоставления истребованных документов и информации) является основанием для признания структуры собственности такого провайдера непрозрачной», - подчеркивают авторы.

Соответственно, в законопроекте определяется запрет для госслужащих его использовать.

Как указывают депутаты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг не имеют права использовать платформы с непрозрачной структурой собственности их провайдеров.

Также не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройствах, используемых для служебных целей.

В частности, в законе о медиа определят, что на оборудовании, полностью или частично используемом для служебных целей, запрещается хранение и использование каких-либо компьютерных программ, сервисов, связанных с платформами общего доступа к информации, структура собственности провайдеров которых является непрозрачной, или действующим с нарушением требований, определенных статьей 23-1 Закона о медиа.

Служебными целями является проведение любых коммуникаций, связанных с исполнением служебных обязанностей, в том числе переписка, устные переговоры и т.д.

Перечень платформ общего доступа, структура собственности провайдеров которых непрозрачна или действующих с нарушением требований, определенных статьей 23-1 настоящего Закона, а также перечень компьютерных программ, сервисов, облачных услуг, связанных с такими платформами, обнародуется Национальным советом на собственном сайте после согласования с Минцифры.

В государственных органах и военных формированиях, входящих в состав сектора безопасности и обороны, установленные ограничения применяются с учетом особенностей, установленных Кабинетом Министров. Порядок использования военнослужащими, работниками разведывательных и правоохранительных органов, компьютерных программ, сервисов, облачных услуг, связанных с платформами общего доступа к информации, структура собственности провайдеров которых непрозрачна, или действующих с нарушением требований, определенных статьей 23-1 этого Закона, устанавливается КМУ.

Кроме того, в законе о центральных органах исполнительной власти по освещению деятельности министерств и других ЦОИВ предусмотрено, что эти органы власти информируют о своей деятельности через медиа, кроме тех, которые не могут использовать органы государственной власти в соответствии с Законом «О медиа».

В законе о банковской деятельности предполагается, что банк не может использовать для информирования клиентов и других лиц платформы, структура собственности провайдеров которых непрозрачна.

В законе об облачных услугах вводится запрет обработки информации, составляющей государственную тайну, служебной информации, государственных и единых реестров, создание и обеспечение функционирования которых установлено законом, с помощью облачных ресурсов и/или связанных центров обработки данных (являющихся правообладателями, администраторами или связанными другим способом) с платформами общего доступа к информации, структура собственности провайдеров которых непрозрачна, о чем Национальный совет обнародует объявление в соответствии с Законом Украины «О медиа».

Хотя инициатор законопроекта, народный депутат Николай Княжицкий и отрицает, что цель его законодательной инициативы именно запрет Telegram в Украине, впрочем, требования, которые предъявят этой соцсети, будут такими, которые она, скорее всего, проигнорирует (судя по тому, что платформа не выполняла их в других странах). А в случае невыполнения на Telegram будут ожидать постоянные финансовые санкции и обращения в правоохранительные органы.

Напомним, что инициаторами законопроекта 11115 по регулированию деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, выступили народные депутаты от разных фракций – от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий, Ростислав Павленко, Михаил Бондарь, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Фриз, София Федина, от «Слуги народа» Никита Потураев, Людмила Марченко, от «Голоса» Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа, от «За будущее» Ирина Констанкевич.

Напомним, что они также предлагают обязать Telegram предусмотреть в условиях пользования сервисом платформы запрет на распространение определенной информации, «бан» лиц, нарушающих запрет на распространение такой информации, а также обязанность на основании обращения Национального совета ограничивать распространение на территории Украины пользовательской информации, в том числе пользовательского видео, нарушающих требования законодательства.

Автор: Наталя Мамченко

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