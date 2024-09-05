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Российские военнопленные работают хорошо, значительно лучше, чем наши заключенные – Минюст

08:05, 5 сентября 2024
По данным Министерства юстиции, российские военнопленные работают на повышение обороноспособности Украины.
Российские военнопленные работают хорошо, значительно лучше, чем наши заключенные – Минюст
Источник фото - vn.20minut.ua
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Министр юстиции в 2019-2024 годах Денис Малюська во время рассмотрения его заявления об увольнении в отставку, 4 сентября рассказал Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики подробности содержания российских военнопленных в соответствующих лагерях.

Отметим, что сейчас в Украине действуют четыре лагеря для содержания российских военнопленных – два на территории Львовской области и по одному лагерю в Днепропетровской и Винницкой областях.

«О лагерях для военнопленных также заботятся наши международные партнеры. После войны Украина получит четыре неплохих учреждения исполнения наказаний, которые в дальнейшем будут использоваться для содержания уже наших осужденных», - сообщил Денис Малюська народным депутатам.

Он рассказал, что лагеря для содержания военнопленных регулярно посещают представители международных партнеров Украины, при этом больших нареканий с их стороны на условия содержания пленных россиян нет. 

«Единственная проблема, на которую они обращают наше внимание – это доступ к военнопленным блогеров и СМИ, работающих в связке с ГУР МО. "Красный Крест" считает, что эту практику нужно прекратить. Но мы из соображений безопасности государства и коммуникационной стратегии пока не закрываем полностью эту тему», - сообщил Денис Малюська.

Также Денис Малюська рассказал, что российские военнопленные работают гораздо лучше, чем типичные украинские заключенные. 

«Военнопленные работают на порядок лучше, чем наши заключенные. Они работают более активно, организованно и показывают лучшие результаты. Никто из пленных, кто физически может работать, не отдыхает в плену», - добавил Денис Малюська.

По словам уже бывшего министра юстиции, российские военнопленные производят в лагерях защитное оборудование, заказчиками которого являются военные администрации и Вооруженные Силы Украины.

Напомним, что 4 сентября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Малюська сообщил о подробностях своего увольнения в отставку.

Автор Вячеслав Хрипун

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