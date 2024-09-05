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Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст

08:05, 5 вересня 2024
За даними Міністерства юстиції, російські військовополонені працюють на підвищення обороноздатності України.
Російські військовополонені працюють добре, значно краще ніж наші ув’язнені – Мін’юст
Джерело фото - vn.20minut.ua
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Міністр юстиції у 2019-2024 роках Денис Малюська під час розгляду його заяви про звільнення у відставку, 4 вересня розповів Комітету ВРУ з питань правової політики подробиці утримання російських військовополонених у відповідних таборах.

Зазначимо, що наразі в Україні діють чотири табори для утримання російських військовополонених – два на території Львівської області та по одному табору у Дніпропетровській та Вінницькій областях.

«Таборами для військовополонених опікуються наші міжнародні партнери. Після війни Україна отримає чотири непоганих установи виконання покарань, які у подальшому будуть використовуватися для утримання вже наших засуджених», - повідомив Денис Малюська народним депутатам.  

Він розповів, що табори для утримання військовополонених регулярно відвідуються представниками міжнародних партнерів України, при цьому великих нарікань з їх боку на умови утримання полонених росіян немає.  

«Єдина проблема, на яку вони звертають нашу увагу – це доступ до військовополонених блогерів і ЗМІ, які працюють у зв’язці з ГУР МО. «Червоний Хрест» вважає, що цю практику потрібно припинити. Але ми з міркувань безпеки держави та комунікаційної стратегії, поки що не закриваємо повністю цю тему», - повідомив Денис Малюська.

Також Денис Малюська розповів, що російські військовополонені працюють значно краще, ніж типові українські ув’язнені. 

«Військовополонені працюють на порядок краще, ніж наші ув’язнені. Вони працюють більш активно, організовано та демонструють кращі результати. Ніхто з полонених, хто фізично може працювати, не відпочиває у полоні», - додав Денис Малюська.

За словами тепер вже колишнього міністра юстиції, російські військовополонені виробляють у таборах захисне обладнання, замовниками якого є військові адміністрації та Збройні Сили України.

Нагадаємо, що 4 вересня на засіданні Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Малюська повідомив подробиці свого звільнення у відставку.

Автор В’ячеслав Хрипун

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