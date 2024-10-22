Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – подписан закон

Подписан закон, согласно которому военный командир подлежит уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Командиры будут нести ответственность за преступления подчиненных, подпадающих под определенные статьи Уголовного кодекса. 22 октября Президент подписал закон 4012-IX о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (законопроект 11484).

В соответствии с законом Уголовный кодекс дополнен статьей 31-1, которой установлена ​​уголовная ответственность для военного командира или другого лица, фактически действующего как военный командир, и другого начальника за любое из преступлений, предусмотренных статьями 437-439, 442 и 442-1 УК, совершенное подчиненным лицом, находившимся на момент совершения преступления под его фактическим командованием и контролем или, в зависимости от обстоятельств, под его фактической властью и контролем, вследствие неосуществления им надлежащего контроля над таким лицом, если при этом военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, знал или, ввиду сложившихся к тому времени обстоятельств, должен был и мог знать, что указанное подчиненное лицо совершило или намеревалось совершить такое преступление, однако не предпринял действий, которые должен был и мог предпринять пределах своих полномочий для предотвращения или прекращения совершения преступления или уведомления о таком преступлении компетентного органа.

Военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, другой начальник в случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, подлежит уголовной ответственности согласно соответствующей части настоящей статьи и статье (части статьи) Особой части настоящего Кодекса, предусматривающего уголовную ответственность за преступление, совершенное подчиненным лицом.

Для целей этой статьи под военным командиром следует понимать лицо, которое на законных основаниях уполномочено осуществлять командование и контроль над одним или более подчиненными лицами, участвующими в боевых действиях и принадлежащими к вооруженным силам государства.

Речь идет о преступлении геноцида (ст. 442 УК), преступлениях против человечности (новая ст. 442-1 УК), военных преступлениях (ст. 438 УК в редакции проекта), преступлении агрессии (ст. 437 УК в редакции проекта). В частях 1 и 2 новой ст. 31-1 УК указывается и на преступление, предусмотренное ст. 439 «Применение оружия массового уничтожения» УК.

Предполагается, что для привлечения к ответственности не применяется давность, а наказание может достигать пожизненного лишения свободы.

Также из УПК (раздел ІХ-2) исключается примечание о том, что действие этого раздела распространяется исключительно на сотрудничество с Международным уголовным судом, с целью распространения его юрисдикции на лиц (граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства), на момент совершения преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, были подчинены и/или действовали, с целью совершения вооруженной агрессии против Украины, и/или на основании решений (приказов, распоряжений и т.п.) должностных лиц, военного командования или органов государственной власти РФ или другой страны, которая совершала агрессию, или способствовала ее осуществлению против Украины.

Как отметили в Главном юридическом управлении, имплементация такого вида ответственности, предусмотренной статьей 28 Римского статута Международного уголовного суда, не учитывает предписания части второй статьи 61 Конституции Украины о принципе индивидуального характера юридической ответственности лица, основным содержанием которого является невозможность привлечения лица к ответственности за деяние, которые оно не совершало.

Напомним, что 21 августа Верховная Рада приняла как закон №3909-IX внесенный 15 сентября Президентом Украины законопроект 0285 о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Автор: Наталья Мамченко

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