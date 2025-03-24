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Уклонение от отбывания наказания как основание для приостановления сроков давности исполнения обвинительного приговора является особым юридическим фактом – ОП КУС ВС

16:03, 24 марта 2025
Делая вывод об уклонении лица от отбывания наказания при применении ч. 3 ст. 80 УК, суд тем самым фактически признает его виновным в совершении нового преступления, и такое правоприменение противоречит Конституции – позиция ОП КУС ВС.
Уклонение от отбывания наказания как основание для приостановления сроков давности исполнения обвинительного приговора является особым юридическим фактом – ОП КУС ВС
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Окончание установленных в частях 1, 2 ст. 80 УК сроков давности исполнения обвинительного приговора является основанием для освобождения осужденного от отбывания назначенного ему этим приговором наказания, с учетом положений частей 3 и 4 этой статьи.

Наказание, срок давности исполнения которого истек в соответствии с положениями ст. 80 УК, не может быть присоединено к наказанию, назначенному по новому приговору, при решении вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров в соответствии со ст. 71 УК.

Суд в конкретном уголовном производстве может принять решение об освобождении лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора при наличии для этого оснований, предусмотренных ст. 80 УК, не только в порядке статей 537, 539 УПК, но и по итогам рассмотрения дела, что должно быть указано в резолютивной части решения. На это указала Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 10 февраля 2025 года по делу №229/207/24.

Обстоятельства дела

Местный суд приговором от 12.02.2024 осудил обвиняемого по ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 УК и на основании частей 1, 4 ст. 71 УК по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к наказанию по этому приговору неотбытой части наказания по приговору суда первой инстанции от 27.09.2021, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 дней.

Постановлением апелляционного суда удовлетворена апелляционная жалоба стороны обвинения и изменен приговор местного суда от 12.02.2024. Из вводной части приговора исключена ссылка на судимость обвиняемого по приговору местного суда от 27.09.2021. Из инкриминируемого лицу обвинения по ч. 4 ст. 185 УК исключен квалифицирующий признак – «совершение повторно».

Также исключены из мотивировочной и резолютивной частей приговора ссылки на назначение обвиняемому окончательного наказания на основании ст. 71 УК.
В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд, принимая решение о применении ст. 80 УК в этом уголовном производстве, оставил без внимания то, что отсутствуют решения суда, вынесенные в порядке статей 537, 539 УПК, об освобождении обвиняемого от отбывания наказания, назначенного предыдущим приговором от 27.09.2021, а также сведения об отбытии указанного наказания.

Основания рассмотрения уголовного производства ОП КУС ВС: необходимость отступить от вывода о применении нормы права в подобных правоотношениях, изложенного в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты ККС ВС от 2.11.2023 по делу № 521/5428/22, согласно которому с учетом предписаний ч. 1 ст. 74, частей 1, 3, 4 ст. 80 УК для освобождения лица от отбывания наказания в связи с истечением срока давности исполнения обвинительного приговора необходимо установить обстоятельства, дающие основания для принятия такого решения, принятие которого регламентируют статьи 537, 539 УПК.

Позиция ОП КУС ВС

Объединенная палата Кассационного уголовного суда ВС оставила без изменений постановление апелляционного суда.

ОП КУС ВС отмечает, что, принимая решение по новому обвинению лица на стадии судебного разбирательства, суд, установив основания, предусмотренные ст. 80 УК, может принять решение об освобождении лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора и соответствующих правовых последствий этого. При этом отсутствие в материалах конкретного уголовного производства данных о том, что лицо было освобождено судом от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего обвинительного приговора в порядке ст. 537, 539 УПК или отбыло это наказание, не может расцениваться как уклонение этим лицом от отбывания наказания.

Уклонение от отбывания наказания как основание для приостановления сроков давности исполнения обвинительного приговора является особым юридическим фактом, и вопрос его разрешения относится к компетенции суда, а следовательно, этот факт следует устанавливать с соблюдением требований процессуальной формы.

Редакция ч. 3 ст. 80 УК определенным образом соотносится со статьями 389 и 390 этого Кодекса, поскольку уклонение от отбывания наказания, о котором идет речь в ч. 3 ст. 80 УК Общей части УК, в своем конкретном проявлении соответствует составу одного из преступлений, предусмотренных указанными статьями Особенной части УК.
Таким образом, делая вывод об уклонении лица от отбывания наказания при применении ч. 3 ст. 80 УК, суд тем самым фактически признает его виновным в совершении нового преступления. Такое правоприменение противоречит части первой ст. 62 Конституции Украины, согласно которой лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Следовательно, решать вопрос о приостановлении сроков давности исполнения обвинительного приговора возможно только после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым лицо будет признано виновным в уклонении от отбывания наказания.

Статья 152 УИК также предусматривает возможность освобождения осужденного лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора. Такое освобождение реализуется в порядке и на основании ст. 537, 539 УПК на стадии исполнения приговора. Однако указанные положения не определяют такой порядок освобождения лица от отбывания наказания по основанию, предусмотренному ст. 80 УК, как единственный и безальтернативный.

Вывод относительно правоприменения положений ст. 80 УК, статей 537, 539 УПК:

Окончание установленных в частях 1, 2 ст. 80 УК сроков давности исполнения обвинительного приговора является основанием для освобождения осужденного от отбывания назначенного ему этим приговором наказания с учетом положений частей третьей и четвертой этой статьи. Наказание, срок давности исполнения которого истек в соответствии с положениями ст. 80 УК, не может быть присоединено к наказанию, назначенному по новому приговору, при решении вопроса о назначении наказания по совокупности приговоров в соответствии со ст. 71 УК. Суд в конкретном уголовном производстве может принять решение об освобождении лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора при наличии для этого оснований, предусмотренных ст. 80 УК, не только в порядке статей 537, 539 УПК, но и по итогам рассмотрения дела, что должно быть указано в резолютивной части решения.

Автор: Наталя Мамченко

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