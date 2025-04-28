Ненадлежащее поведение и неосмотрительность лишают права на восстановление процессуального срока – Верховный Суд

Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

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Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

Суд вправе отказать в открытии апелляционного производства, если заявитель не устранил процессуальные нарушения, ставшие основанием для возвращения первоначальной жалобы, и продолжает злоупотреблять процессуальными правами (использовать оскорбительную риторику, противоречащую требованиям официального общения).

На это указал Верховный Суд в постановлении от 28 февраля 2025 года по делу №120/379/21-а (административное производство №К/990/44118/24).

Обстоятельства дела

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу физического лица на определение Седьмого апелляционного административного суда, которым отказано в открытии апелляционного производства. Суд оставил жалобу без удовлетворения, а обжалуемое решение – без изменений, признав, что апелляционный суд действовал в рамках процессуального законодательства.

Физическое лицо обратилось в Винницкий окружной административный суд с иском к территориальному Управлению Пенсионного фонда Украины и территориальному Управлению социальной защиты населения, в котором просило признать их бездействие противоправным и обязать пересчитать и выплачивать пенсию, осуществить доплаты и адресную помощь. Иск также содержал ходатайство об истребовании пенсионного дела и переписки с органами.

Суд первой инстанции определением от 25 января 2021 года вернул исковое заявление.

Истец, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу, которая 15 марта 2021 года была возвращена судом апелляционной инстанции из-за злоупотребления процессуальными правами, а именно в связи с использованием оскорбительной риторики в официальной переписке с органом государственной власти.

В то же время, только в декабре 2023 года истец повторно подал апелляционную жалобу на определение Винницкого окружного административного суда от 25 января 2021 года.

Рассматривая вопрос уважительности причин пропуска срока, апелляционный суд, установив пропуск истцом срока, выяснил, что истец уже обращался с апелляционной жалобой в суд, которая определением от 15 марта 2021 года была возвращена, и при повторном обращении с жалобой допустил значительный (более двух лет) пропуск срока. Определением от 19 августа 2024 года апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без движения и предоставил истцу возможность обратиться с обоснованным заявлением о восстановлении процессуального срока.

Истец, выполняя определение, обратился с заявлением, в котором в грубой и пренебрежительной форме высказывался в отношении судей и работников аппарата апелляционного суда. При этом такое заявление не содержало доводов об уважительности причин пропуска срока.

Апелляционный суд в определении от 5 сентября 2024 года сделал замечание истцу о недопустимости использования резких высказываний в официальных документах и предоставил ему возможность повторно обратиться с обоснованным заявлением о восстановлении срока.

Однако, обращаясь с заявлением о восстановлении срока во второй раз, истец фактически указал аналогичные мотивы, что и в предыдущем заявлении.

Седьмой апелляционный административный суд определением от 10 октября 2024 года признал указанные причины пропуска срока неуважительными и отказал в открытии апелляционного производства на том основании, что истец во время общения с судом не изменил пренебрежительную (оскорбительную) риторику в отношении работников суда, а также не привел никаких уважительных причин пропуска срока.

Считая решение суда нарушающим право на доступ к суду, истец обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Истец обосновывал свое несогласие с решением апелляционного суда тем, что не получал копии определения о возвращении жалобы и только в декабре 2023 года узнал о нем, повторно подав апелляционную жалобу.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу физического лица без удовлетворения, подтвердив, что заявитель не проявил должной осмотрительности в отношении ознакомления с состоянием производства по делу. Определение от 2021 года было отправлено на электронный адрес, указанный им в процессуальных документах, а также было доступно в публичном реестре.

Суд отметил, что сторона должна добросовестно пользоваться процессуальными правами, интересоваться ходом дела в разумные сроки и воздерживаться от оскорбительных высказываний в процессуальных документах. Нарушение этого обязательства лишает лицо возможности требовать восстановления сроков на апелляционное обжалование.

В постановлении подчеркивается, что лицо, предоставившее электронный адрес в судебном процессе, обязано получать уведомления по этому каналу. В то же время наличие определения в официальном реестре также возлагает на лицо обязанность ознакомиться с его содержанием.

Основные правовые выводы Верховного Суда в этом деле:

- Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность;

- Суд вправе отказать в открытии апелляционного производства, если заявитель не устранил процессуальные нарушения, ставшие основанием для возвращения первоначальной жалобы, и продолжает злоупотреблять процессуальными правами (использовать оскорбительную риторику, противоречащую требованиям официального общения).

Автор: Наталя Мамченко

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