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Ольга Стефанишина прокомментировала видео из TikTok Минюста, где у сотрудников было ее фото на заставке телефонов

16:19, 8 июля 2025
Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в TikTok уже появилось новое видео с новой заставкой на мобильных телефонах сотрудников Минюста.
Ольга Стефанишина прокомментировала видео из TikTok Минюста, где у сотрудников было ее фото на заставке телефонов
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Вице-премьер-министр по евроинтеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала видео из официального TikTok Минюста, где сотрудники министерства демонстрировали ее фотографию на заставках своих мобильных телефонов.

«Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился TikTok, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео про фотки на заставке))

Хватит обсуждать старое видео. Там уже появилось новое про заставки», — отметила Ольга Стефанишина.

На новом видео сотрудники Минюста демонстрируют на телефонах новую заставку, где изображена эмблема Министерства юстиции Украины.

Напомним, ранее Ольга Стефанишина заявила, что не вела никаких переговоров о переформатировании правительства или ее потенциальном назначении послом Украины в США.

Автор: Наталя Мамченко

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минюст TikTok Стефанишина

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Ольга Стефанишина прокомментировала видео из TikTok Минюста, где у сотрудников было ее фото на заставке телефонов

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в TikTok уже появилось новое видео с новой заставкой на мобильных телефонах сотрудников Минюста.

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