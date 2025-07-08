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Ольга Стефанішина прокоментувала відео з TikTok Мін’юсту, де у працівників було її фото на заставці телефонів

16:19, 8 липня 2025
Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що у TikTok вже з’явилося нове відео з новою заставкою на мобільних телефонах працівників Мін’юсту.
Ольга Стефанішина прокоментувала відео з TikTok Мін’юсту, де у працівників було її фото на заставці телефонів
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Віце-прем’єр-міністр з євроінтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала відео з офіційного TikTok Мін’юсту, де працівники міністерства демонстрували її фотографію на заставках своїх мобільних телефонів.

«Дуже люблю комунікаційну команду Мінʼюсту, чесно.

Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці))

Досить обговорювати старе відео. Там вже зʼявилося нове про заставки», зазначила Ольга Стефанішина.

На новому відео працівники Мін’юсту демонструють на телефонах нову заставку, де зображена емблема Міністерства юстиції України. 

Нагадаємо, раніше Ольга Стефанішина заявила, що не вела жодних перемовин щодо переформатування уряду чи її потенційного призначення послом України в США. 

Автор: Наталя Мамченко

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мінюст TikTok Стефанішина

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