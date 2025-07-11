Принятие судом отказа от иска от представителя без проверки объема его полномочий является нарушением процессуального права – Верховный Суд

Суд должен проверить объем полномочий представителя и выяснить действительную волю истца.

Фото: unba.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Принятие судом отказа от иска от представителя без проверки объема его полномочий и выяснения действительной воли истца является нарушением процессуального права и основанием для отмены судебного решения. Суд обязан установить отсутствие ограничений полномочий представителя на совершение такого процессуального действия. На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 21 мая 2025 года по делу 463/812/22 о взыскании долга наследодателя и возмещении имущественного вреда, причиненного наследодателем.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично. Во время апелляционного рассмотрения дела адвокат как представитель истца обратился в суд с заявлением об отказе от иска и закрытии производства по делу. Апелляционный суд принял отказ от иска, признал недействительным решение суда первой инстанции, производство по делу закрыл.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, определение отменил, дело передал для продолжения рассмотрения в суд апелляционной инстанции ввиду следующего.

Истец может отказаться от иска, а ответчик признать иск на любой стадии производства по делу, указав об этом в заявлении по существу дела или в отдельном письменном заявлении. До принятия судебного решения в связи с отказом истца от иска или признания иска ответчиком суд разъясняет сторонам последствия соответствующих процессуальных действий, проверяет, не ограничен ли представитель соответствующей стороны в полномочиях на их совершение.

В случае отказа истца от иска суд выносит определение о закрытии производства по делу (части 1–3 ст. 206 ГПК). Представитель, имеющий полномочия на ведение дела в суде, осуществляет от имени лица, которое он представляет, его процессуальные права и обязанности. Ограничения полномочий представителя на совершение определенного процессуального действия должны быть оговорены в выданной ему доверенности или ордере (части 1, 2 ст. 64 ГПК).

По данному делу апелляционный суд принял отказ от иска, поданный адвокатом как представителем истца, который противоречил содержанию ордера и договора о предоставлении правовой помощи, в которых прямо предусмотрено ограничение полномочий адвоката в части заключения мирового соглашения и отказа от иска.

Таким образом, суд апелляционной инстанции, не проверив, имел ли представитель истца право на совершение такого действия, нарушил императивные требования ч. 2 ст. 206 ГПК, которая обязывает суд выяснить не только наличие полномочий представителя, но и то, отражает ли такое заявление реальную волю лица, которое он представляет, и осознает ли сторона правовые последствия своего процессуального действия.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.