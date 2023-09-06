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ВСП обсудил с международными экспертами законопроект об укреплении доверия к судебной власти

10:17, 6 сентября 2023
ВСП и международные эксперты Венецианской комиссии и Совета Европы обсудили законопроект об укреплении доверия к судебной власти.
ВСП обсудил с международными экспертами законопроект об укреплении доверия к судебной власти
Источник фото: ВСП
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Члены Высшего совета правосудия обсудили с экспертами Венецианской комиссии и Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы (DG-1) законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур для укрепления доверия общества к судебной власти». Встреча проведена в формате онлайн 4 сентября 2023 года с целью подготовки европейскими экспертами совместного заключения по этому нормативному акту. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик поблагодарил международных экспертов за стремление помочь Украине в принятии качественных законов, а также за оперативный отклик на запрос ВСП по обсуждению важнейшего вопроса обеспечения независимости судебной ветви власти в свете зарегистрированного в парламенте законопроекта.

Председатель ВСП выразил убеждение, что лучшим инструментом восстановления доверия и укрепления авторитета является неотвратимость наказания судей за совершение коррупционных правонарушений. Меры по борьбе с коррупцией в судебной системе должны быть основаны на принципах верховенства права.

Наиболее неотложной задачей, по убеждению Председателя ВСП, является восстановление предусмотренной законодательством дисциплинарной функции Высшего совета правосудия, выполнять которую Совет лишен возможности с 2021 года по объективным и субъективным причинам, которые делали невозможным реализацию предыдущих законодательных изменений.

По результатам встреч международных экспертов с членами ВСП и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики будет подготовлено заключение, которое планируется обнародовать в начале октября.

В мероприятии приняли участие:

  • от Высшего совета правосудия – Председатель ВСП Григорий Усик, члены ВСП Дмитрий Лукьянов, Оксана Блаживская, Юлия Бокова, Татьяна Бондаренко, Олег Кандзюба, Елена Ковбий, Алла Котелевец, Алексей Мельник, Ольга Попикова, Александр Сасевич;
  • от Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) – члены Венецианской комиссии, Почетный Президент Анна Сухоцкая (Польша), Мартин Кайер (Нидерланды), сотрудник секретариата Тарас Пащук (Украина);
  • от Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы (DGI) – эксперт, бывший Президент Консультативного совета европейских судей (КСЕС) Герхард Райснер (Австрия);
  • от Проекта Совета Европы «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода» – менеджер Проекта Ирина Кушнир.

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