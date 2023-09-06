ВРП обговорила з міжнародними експертами законопроєкт про зміцнення довіри до судової влади

ВРП та міжнародні експерти Венеційської комісії та Ради Європи обговорили законопроєкт про зміцнення довіри до судової влади.

Джерело фото: ВРП

Члени Вищої ради правосуддя обговорили з експертами Венеційської комісії та Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи (DG-1) законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади». Зустріч проведена у форматі онлайн 4 вересня 2023 року з метою підготовки європейськими експертами спільного висновку щодо цього нормативного акта. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик подякував міжнародним експертам за прагнення допомогти Україні у прийнятті якісних законів, а також за оперативний відгук на запит ВРП щодо обговорення надважливого питання забезпечення незалежності судової гілки влади у світлі зареєстрованого в Парламенті законопроєкту.

Голова ВРП висловив переконання, що найкращим інструментом відновлення довіри та зміцнення авторитету є невідворотність покарання суддів за вчинення корупційних правопорушень. Заходи щодо боротьби з корупцією в судовій системі мають бути засновані на принципах верховенства права.

Найбільш нагальним завданням, на переконання Голови ВРП, є відновлення передбаченої законодавством дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя, виконувати яку Рада позбавлена можливості із 2021 року через об’єктивні і суб’єктивні причини, які унеможливлювали реалізацію попередніх законодавчих змін.

За результатами зустрічей міжнародних експертів із членами ВРП та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики буде підготовлений висновок, який планується оприлюднити на початку жовтня.

У заході взяли участь:

від Вищої ради правосуддя – Голова ВРП Григорій Усик , члени ВРП Дмитро Лук’янов , Оксана Блажівська , Юлія Бокова , Тетяна Бондаренко , Олег Кандзюба , Олена Ковбій , Алла Котелевець , Олексій Мельник , Ольга Попікова , Олександр Сасевич ;

від Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія) – члени Венеційської комісії, Почесний Президент Ганна Сухоцька (Польща), Мартін Кайєр (Нідерланди), співробітник секретаріату Тарас Пащук (Україна);

від Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи (DGI) – експерт, колишній Президент Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) Герхард Райснер (Австрія);

від Проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду» – менеджерка Проєкту Ірина Кушнір.

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