Судья Волчанского райсуда Харьковской области подтвердил способность осуществлять правосудие

Судья Волчанского райсуда Харьковской области признан таким, что соответствует занимаемой должности.

7 декабря Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии, принятых в рамках процедуры квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано не менее одиннадцатью членами Комиссии.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Глоба Максим Николаевич – Волчанский районный суд Харьковской области – поддержать решение Комиссии в составе коллегии от 31 октября 2019 года № 1098/ко-19 о соответствии судьи занимаемой должности

Горбасенко Павел Владимирович - Хозяйственный суд Киевской области - перерыв

Щербаков Владимир Валерьевич - Ровенский окружной административный суд - перерыв.

Ранее сообщалось, что судья Хмельницкого окружного админсуда подтвердил способность осуществлять правосудие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.