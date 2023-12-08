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Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. Суд інфо

Суддя Вовчанського райсуду Харківської області підтвердив здатність здійснювати правосуддя

13:39, 8 грудня 2023
Суддю Вовчанського райсуду Харківської області визнано таким, що відповідає займаній посаді.
Суддя Вовчанського райсуду Харківської області підтвердив здатність здійснювати правосуддя
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7 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про підтримку рішень колегій Комісії, ухвалених у межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Глоба Максим Миколайович - Вовчанський районний суд Харківської області - підтримати рішення Комісії у складі колегії від 31 жовтня 2019 року № 1098/ко-19 про відповідність судді займаній посаді

Горбасенко Павло Володимирович - Господарський суд Київської області - перерва

Щербаков Володимир Валерійович - Рівненський окружний адміністративний суд - перерва.

Раніше ми писали, що суддя Хмельницького окружного адмінсуду підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

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