Суддя Вовчанського райсуду Харківської області підтвердив здатність здійснювати правосуддя

Суддю Вовчанського райсуду Харківської області визнано таким, що відповідає займаній посаді.

7 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про підтримку рішень колегій Комісії, ухвалених у межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Глоба Максим Миколайович - Вовчанський районний суд Харківської області - підтримати рішення Комісії у складі колегії від 31 жовтня 2019 року № 1098/ко-19 про відповідність судді займаній посаді

Горбасенко Павло Володимирович - Господарський суд Київської області - перерва

Щербаков Володимир Валерійович - Рівненський окружний адміністративний суд - перерва.

Раніше ми писали, що суддя Хмельницького окружного адмінсуду підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

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