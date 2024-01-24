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  1. Суд инфо

ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью из Одесщины Александра Боярского

15:22, 24 января 2024
Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александр Боярский временно отстранен от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью из Одесщины Александра Боярского
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Во вторник, 23 января, Высший совет правосудия временно отстранил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского от совершения правосудия.

Срок отстранения – до 09.03.2024, в пределах срока досудебного расследования.

 «Высший совет правосудия решил: ходатайство заместителя генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко удовлетворить. Временно до 9 марта 2024 отстранили судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности», – заявили во время заседания ВСП.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу.

Ранее ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Александра Боярского, а ВАКС избрал ему меру пресечения. 

Напомним, во время заседания ВСП член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал заявление о самоотводе при рассмотрении вопроса относительно судьи Александра Боярского.

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