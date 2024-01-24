ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю з Одещини Олександра Боярського

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

У вівторок, 23 січня, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського від здійснення правосуддя.

Строк відсторонення – до 09.03.2024, в межах строку досудового розслідування.

«Вища рада правосуддя вирішила: клопотання заступника генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка задовольнити. Тимчасово до 9 березня 2024 року відсторонили суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності», – заявили під час засідання ВРП.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон.

Раніше ми писали, що ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олександра Боярського, а ВАКС обрав йому запобіжний захід.

Додамо, під час засідання ВРП, член Вищої ради правосуддя Роман Маселко подав заяву про самовідвід при розгляді питання стосовно судді Олександра Боярського.

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