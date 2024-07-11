ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

10 июля Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Гураль Лилию Леонидовну для назначения на должность судьи Хотинского районного суда Черновицкой области;

Темирова Черкасс Мукаилович для назначения на должность судьи Середино-Будского районного суда Сумской области.

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