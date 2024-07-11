ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

10 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Гураль Лілію Леонідівну для призначення на посаду судді Хотинського районного суду Чернівецької області;

Темірова Черкаса Мукаіловича для призначення на посаду судді Середино-Будського районного суду Сумської області.

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