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ВС направил в КСУ представление относительно законодательных предписаний о сроках обращения в суд за разрешением трудовых споров

13:00, 16 сентября 2024
Суд получил конституционное представление от Верховного Суда относительно конституционности предписаний части первой 233 Кодекса законов о труде.
ВС направил в КСУ представление относительно законодательных предписаний о сроках обращения в суд за разрешением трудовых споров
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Конституционный Суд Украины получил представление относительно конституционности законодательных предписаний о сроках обращения в суд за разрешением трудовых споров.

Як повідомили у КСУ, 16 вересня Суд отримав конституційне подання від Верховного Суду щодо конституційності приписів частини першої статті 233 Кодексу законів про працю, відповідно до яких працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У конституційному поданні Верховний Суд зазначає, що 19 липня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-ІХ, яким, серед іншого, внесено зміни до статті 233 Кодексу.

Верховний Суд виснував, що внаслідок унесення змін до Кодексу законодавець, обмеживши право працівника на звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати строком у три місяці, не надавши при цьому працівникові гарантій розгляду судом питання про поновлення строку на звернення до суду, знизив рівень доступу до суду осіб, які є суб’єктами звернення із заявою про стягнення заборгованості із заробітної плати, чим допустив звуження змісту й обсягу існуючих конституційних прав працівників на звернення до суду з позовом про стягнення належної їм заробітної плати без обмеження будь-яким строком та обмежив їхнє право на судовий захист у тому обсязі, як його гарантовано частиною першою статті 55 Конституції України, чим знівельовано можливість ефективної реалізації права особи на судовий захист.

Наразі конституційне подання розподілено судді-доповідачу.

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