ВСП уволил судью Кировского райсуда Кировограда, который по результатам квалифоценирования признан таким, что не соответствует занимаемой должности

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Алексея Галагана с должности судьи Кировского районного суда Кировограда.

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Высший совет правосудия 18 февраля принял решение об увольнении Алексея Галагана с должности судьи Кировского районного суда города Кировограда на основании подпункта 4 пункта 16 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины. Об этом сообщает ВСП.

Решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Алексей Галаган признан таким, что не соответствует занимаемой должности.

Отмечается, что согласно пункту 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, определенном законом.

Выявление по результатам такой оценки несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности или отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности.

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