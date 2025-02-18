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Любое мирное соглашение должно уважать украинские границы, – Фон дер Ляен на встрече с Келлогом

15:16, 18 февраля 2025
Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский Союз хочет «работать вместе с США».
Любое мирное соглашение должно уважать украинские границы, – Фон дер Ляен на встрече с Келлогом
Источник фото: Yves Herman/Reuters
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Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 18 февраля после встречи с Китом Келлогом, представителем президента США Дональда Трампа в Украине и Европе, заявила, что любое мирное соглашение «должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные сильными гарантиями безопасности». Об этом пишет The Times.

Фон дер Ляен отметила, что Европейский Союз стремится работать вместе с США, чтобы завершить войну в Украине и обеспечить долговременный и справедливый мир, которого украинцы заслуживают. По ее словам, мирное соглашение должно быть подкреплено «сильными гарантиями безопасности», а также должно защищать независимость и суверенитет Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский анонсировал поездку вместе со спецпредставителем США Келлогом на фронт.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины пригласил спецпредставителя США посетить передовую для лучшего понимания войны.

Отметим, что руководитель крупнейшего военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европейские страны остались за «детским столом» в переговорах о будущем Украины спустя десятилетия недостаточных инвестиций в оборону.

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский Союз хочет «работать вместе с США».

Источник фото: YVES HERMAN/REUTERS

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