Практика судів
  1. У світі

Будь-яка мирна угода повинна поважати українські кордони, – Фон дер Ляєн на зустрічі з Келлогом

15:16, 18 лютого 2025
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європейський Союз хоче «працювати разом із США».
Будь-яка мирна угода повинна поважати українські кордони, – Фон дер Ляєн на зустрічі з Келлогом
Джерело фото: Yves Herman/Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 лютого після зустрічі з Кітом Келлогом, представником президента США Дональда Трампа в Україні та Європі, заявила, що будь-яка мирна угода «повинна поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки». Про це пише The Times.

Фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз прагне працювати разом із США, щоб завершити війну в Україні та забезпечити довготривалий і справедливий мир, на який українці заслуговують. За її словами, мирна угода повинна бути підкріплена «сильними безпековими гарантіями», а також повинна захищати незалежність і суверенітет України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський анонсував поїздку разом зі спецпредставником США Келлогом на фронт.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України запросив спецпредставника США відвідати передову для кращого розуміння війни.

Зазначимо, що керівник найбільшого військового підрядника Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європейські країни залишилися за «дитячим столом» у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатніх інвестицій в оборону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європейський Союз хоче «працювати разом із США».

Источник фото: YVES HERMAN/REUTERS

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду вказала, хто є належним відповідачем при оскарженні рішень у процесі відбору кандидатів до КСУ

Позивачка в апеляційній скарзі до ВП ВС зазначала, що, на її переконання, Конкурсна комісія та Дорадча група експертів не є суб`єктами владних повноважень, які здійснюють владну управлінську функцію у спірних правовідносинах.

Кабмін запланував законопроект про зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів у плані пріоритетних дій на 2025 рік

Також заплановано законопроект щодо змін до КПК про неприпустимість зловживання процесуальними правами у корупційних справах.

Податковий терор чи справедливість: як бізнес переслідують за «ухилення» від сплати податків

Застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків відповідно до статті 212 КК можливе лише за умови доведення умислу та фактичної несплати податкових зобов’язань.

Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список

Всього на посади суддів Конституційного Суду України є 10 претендентів.

Скільки Україна може отримати за створення нового спеціалізованого адмінсуду від європейських партнерів

За виконання низки кроків, серед яких створення нового спеціалізованого адмінсуду, Україна може отримати від європейських партнерів 2,35 млрд євро кредиту і 300 млн євро гранту, але якщо вимога не буде виконана, у партнерів можуть виникнути питання щодо витрачених коштів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області