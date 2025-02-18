Будь-яка мирна угода повинна поважати українські кордони, – Фон дер Ляєн на зустрічі з Келлогом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європейський Союз хоче «працювати разом із США».

Джерело фото: Yves Herman/Reuters

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 лютого після зустрічі з Кітом Келлогом, представником президента США Дональда Трампа в Україні та Європі, заявила, що будь-яка мирна угода «повинна поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки». Про це пише The Times.

Фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз прагне працювати разом із США, щоб завершити війну в Україні та забезпечити довготривалий і справедливий мир, на який українці заслуговують. За її словами, мирна угода повинна бути підкріплена «сильними безпековими гарантіями», а також повинна захищати незалежність і суверенітет України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський анонсував поїздку разом зі спецпредставником США Келлогом на фронт.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України запросив спецпредставника США відвідати передову для кращого розуміння війни.

Зазначимо, що керівник найбільшого військового підрядника Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Європейські країни залишилися за «дитячим столом» у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатніх інвестицій в оборону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європейський Союз хоче «працювати разом із США».

Источник фото: YVES HERMAN/REUTERS

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