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ВРП звільнила суддю Кіровського райсуду Кіровограда, який за результатами кваліфоцінювання визнаний таким, що не відповідає займаній посаді

15:23, 18 лютого 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Олексія Галагана з посади судді Кіровського районного суду міста Кіровограда.
ВРП звільнила суддю Кіровського райсуду Кіровограда, який за результатами кваліфоцінювання визнаний таким, що не відповідає займаній посаді
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Вища рада правосуддя 18 лютого ухвалила рішення про звільнення Олексія Галагана з посади судді Кіровського районного суду міста Кіровограда на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України. Про це повідомляє ВРП. 

Рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів Олексія Галагана визнано таким, що не відповідає займаній посаді.

Зазначається, що згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

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суддя ВККС кваліфікаційне оцінювання ВРП

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