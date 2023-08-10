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Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

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Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

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  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

«Государственный регистратор не является надлежащим ответчиком»: БП ВС не отступила от предварительного правового заключения

13:17, 10 августа 2023
В деле, что рассматривалось, перед судом кассационной инстанции встал вопрос выяснения принадлежности ответчика в споре о признании недействительными и отмены регистрационных действий, совершенных государственным регистратором.
«Государственный регистратор не является надлежащим ответчиком»: БП ВС не отступила от предварительного правового заключения
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Опубликовано Постановление Большой Палаты Верховного Суда по делу по иску физического лица к государственному регистратору юридических лиц, физических лиц – предпринимателей.

Як пояснили у Нотаріальній палаті України, у справі, що розглядалась, перед судом касаційної інстанції постало питання з’ясування належності відповідача у спорі про визнання недійсними та скасування реєстраційних дій, вчинених державним реєстратором.

ВП ВС з доводами позивача, що державний реєстратор є належним відповідачем, не погодилась та висловила наступну правову позицію:

«Отже, належним відповідачем є особа, яка є суб’єктом матеріального правовідношення, тобто особа, за рахунок якої можливо задовольнити позовні вимоги, захистивши порушене право чи інтерес позивача».

А також ВП ВС «не вбачає підстав для відступу» від правових висновків про те, що державний реєстратор не є належним відповідачем у спорах про визнання незаконними та скасування реєстраційних дій, вчинених щодо третьої особи, а ним є особа, щодо якої були здійснені ці дії (записи), викладені у постановах від 04 вересня 2018 року у справі № 823/2042/16 (провадження № 11-377апп18, пункт 36), від 12 грудня 2018 року у справі № 570/3439/16-ц (провадження № 14-512цс18, пункт 53) та від 04 лютого 2020 року у справі № 910/7781/19 (провадження № 12-150гс19, пункт 37).

Постанову оприлюднено 8 серпня цього року від 5 липня 2023 року у справі № 910/15792/20.

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