Во Львове мужчина не согласился с выводом ВЛК и проигнорировал боевую повестку: чем все закончилось

Мужчина сообщил, что не хочет служить и не поддерживает ВСУ.

Во Львове судили военнообязанного мужчину, который прошел ВЛК и не явился на отправку в воинскую часть. Об этом сообщает zaxid.net.

Как сообщается, в мае прошлого года гражданин получил повестку и в начале июня прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой он был признан годным к службе.

После этого он отказался о получении повестки об отправке в воинскую часть для прохождения службы. К месту призыва так и не прибыл.

В суде он признал вину и объяснил, что не согласился с заключением ВЛК и не желает служить.

Шевченковский районный суд Львова назначил мужчине 3 года лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, что в Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что «имеет 7 детей», но в их свидетельствах он не записан.

Также в Ивано-Франковской области мужчина проигнорировал повестку из-за больной родственницы.

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