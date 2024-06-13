У Львові чоловік не погодився із висновком ВЛК та проігнорував бойову повістку: чим усе закінчилось

Чоловік повідомив, що не хоче служити і не підтримує ЗСУ.

У Львові судили військовозобов’язаного чоловіка, який пройшов ВЛК і не зʼявився на відправку у військову частину. Про це повідомляє zaxid.net.

Як повідомляється, у травні минулого року громадянин отримав повістку і на початку червня пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до служби. Після цього він відмовився про отримання повістки про відправку у військову частину для проходження служби. До місця призову так і не прибув.

У суді він визнав провину та пояснив, що не погодився з висновком ВЛК та не бажає служити.

Шевченківський районний суд м. Львова призначив чоловіку 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо «має 7 дітей», але у їхніх свідоцтвах він не записаний.

Також на Івано-Франківщині чоловік проігнорував повістку через хвору родичку.

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