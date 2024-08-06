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В Закарпатье военный через суд взыскал боевые выплаты, которые не получил за время на фронте

17:07, 6 августа 2024
Суд признал противоправным бездействие воинской части и заставил выплатить дополнительное вознаграждение за четыре месяца службы.
В Закарпатье военный через суд взыскал боевые выплаты, которые не получил за время на фронте
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В Закарпатье военнослужащий через суд взыскал боевые выплаты, которые не получил за время на фронте. Решение по делу №260/9221/23 принял Закарпатский окружной административный суд.

Суд признал противоправным бездействие воинской части и заставил выплатить дополнительное вознаграждение (100 тыс. грн. в месяц) за четыре месяца службы.

В материалах говорится, что в суд обратился военнослужащий, которому не выплатили дополнительное вознаграждение (100 тыс. грн ежемесячно) за время, проведенное в зоне боевых действий. Истец рассказал, что с марта 2022 проходит службу в органах Государственной пограничной службы, а именно в одной из воинских частей. В течение четырех месяцев (август, сентябрь и ноябрь 2022 года и январь 2023 года) истец принимал участие в сдерживании вооруженной агрессии рф в Сумской области, что подтверждается справкой. Однако военная часть не выплатила сержанту дополнительное вознаграждение – 100 тыс. грн на места.

В отзыве на исковое заявление представитель воинской части заявил, что считает иск безосновательным необоснованным. Он заявил, что у воинской части нет подтверждающих документов, что истец участвовал в боевых действиях в указанное время, а Сумская область не включена в районы ведения военных (боевых) действий.

Судья указал, что, согласно приказам администрации Госпогранслужбы об определении районов ведения военных (боевых) действий, Сумская область учтена как район ведения военных действий.

«Суд отмечает, что несоблюдение органами Госпогранслужбы требований приказов №392-АГ и №628/0/81-22 в части обмена информацией об участии военнослужащего в боевых действиях или обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии не может иметь негативные последствия для такого военнослужащего, а значит, и не может влиять на его личные права, в том числе на право получения спорного дополнительного вознаграждения», – говорится в решении.

По мнению суда, ответчик противоправно не издал приказ о назначении и начислении истцу дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн за август, сентябрь, ноябрь 2022 и январь 2023 года. Воинскую часть обязали совершить соответствующие выплаты. На решение можно подать апелляционную жалобу.

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