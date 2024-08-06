Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Закарпатті військовий через суд стягнув бойові виплати, які не отримав за час на фронті

17:07, 6 серпня 2024
Суд визнав протиправним бездіяльність військової частини та змусив виплатити додаткову винагороду за чотири місяці служби.
На Закарпатті військовий через суд стягнув бойові виплати, які не отримав за час на фронті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті військовослужбовець через суд стягнув бойові виплати, які не отримав за час на фронті. Рішення у справі № 260/9221/23 ухвалив Закарпатський окружний адміністративний суд.

Суд визнав протиправним бездіяльність військової частини та змусив виплатити додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) за чотири місяці служби.

У матеріалах йдеться, що до суду звернувся військовослужбовець, якому не виплатили додаткову винагороду (100 тис. грн щомісяця) за час проведений у зоні бойових дій. Позивач розповів, що з березня 2022 року проходить службу в органах Державної прикордонної служби, а саме у одній з військових частин. Протягом чотирьох місяців (серпень, вересень та листопад 2022 року та січень 2023 року) позивач брав участь у стримуванні збройної агресії рф на Сумщині, що підтверджується довідкою. Проте військова частина не виплатила сержанту додаткову винагороду – 100 тис. грн на місця.

У відзиві на позовну заяву представник військової частини заявив, що вважає позов безпідставним на необґрунтованим. Він заявив, що у військової частини немає підтверджуючих документів, що позивач брав участь у бойових діях у вказаний час, а Сумська область не включена до районів ведення воєнних (бойових) дій.

Суддя вказав, що, згідно з наказами адміністрації Держприкордонслужби про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій, Сумську область враховано, як район ведення воєнних дій.

«Суд зазначає, що недотримання органами Держприкордонслужби вимог наказів №392-АГ та №628/0/81-22 в частині обміну інформацією про участь військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії не може мати негативні наслідки для такого військовослужбовця, а отже, й не може впливати на його особисті права, в тому числі на право отримання спірної додаткової винагороди», – йдеться у рішення.

На думку суду, відповідач протиправно не видав наказ про призначення та нарахування позивачу додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн за серпень, вересень, листопад 2022 року та січень 2023 року. Військову частину зобов’язали здійснити відповідні виплати. На рішення ще можна подати апеляційну скаргу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

Партнери України періодично порушують питання про мобілізацію чоловіків 18-25 років – Федір Веніславський

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років – Федір Веніславський.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси