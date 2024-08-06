На Закарпатті військовий через суд стягнув бойові виплати, які не отримав за час на фронті

Суд визнав протиправним бездіяльність військової частини та змусив виплатити додаткову винагороду за чотири місяці служби.

На Закарпатті військовослужбовець через суд стягнув бойові виплати, які не отримав за час на фронті. Рішення у справі № 260/9221/23 ухвалив Закарпатський окружний адміністративний суд.

Суд визнав протиправним бездіяльність військової частини та змусив виплатити додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) за чотири місяці служби.

У матеріалах йдеться, що до суду звернувся військовослужбовець, якому не виплатили додаткову винагороду (100 тис. грн щомісяця) за час проведений у зоні бойових дій. Позивач розповів, що з березня 2022 року проходить службу в органах Державної прикордонної служби, а саме у одній з військових частин. Протягом чотирьох місяців (серпень, вересень та листопад 2022 року та січень 2023 року) позивач брав участь у стримуванні збройної агресії рф на Сумщині, що підтверджується довідкою. Проте військова частина не виплатила сержанту додаткову винагороду – 100 тис. грн на місця.

У відзиві на позовну заяву представник військової частини заявив, що вважає позов безпідставним на необґрунтованим. Він заявив, що у військової частини немає підтверджуючих документів, що позивач брав участь у бойових діях у вказаний час, а Сумська область не включена до районів ведення воєнних (бойових) дій.

Суддя вказав, що, згідно з наказами адміністрації Держприкордонслужби про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій, Сумську область враховано, як район ведення воєнних дій.

«Суд зазначає, що недотримання органами Держприкордонслужби вимог наказів №392-АГ та №628/0/81-22 в частині обміну інформацією про участь військовослужбовця у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії не може мати негативні наслідки для такого військовослужбовця, а отже, й не може впливати на його особисті права, в тому числі на право отримання спірної додаткової винагороди», – йдеться у рішення.

На думку суду, відповідач протиправно не видав наказ про призначення та нарахування позивачу додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн за серпень, вересень, листопад 2022 року та січень 2023 року. Військову частину зобов’язали здійснити відповідні виплати. На рішення ще можна подати апеляційну скаргу.

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