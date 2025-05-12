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Суд не удовлетворил представление об условно-досрочном освобождении осужденного для службы по контракту — мотивы решения

17:36, 12 мая 2025
Апелляционный суд обратил внимание, что апеллянт был осужден в 2018 году за групповой разбой и во время апелляционного пересмотра приговора совершил новые преступления — вымогательство и умышленное распространение преступного влияния в обществе, совершенное в следственном изоляторе.
Суд не удовлетворил представление об условно-досрочном освобождении осужденного для службы по контракту — мотивы решения
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Апелляционный суд оставил в силе постановление Изяславского районного суда Хмельницкой области об отказе в удовлетворении представления начальника ГУ «Замковская исправительная колония (№58)» об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Апелляционную жалобу последнего — отклонил. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В апелляционной жалобе он просил отменить судебное решение как необоснованное. Указал, что местный суд не учел мнение представителя воинской части, который не возражал против удовлетворения представления.

Апелляционный суд отметил, что апеллянт был осужден в 2018 году за групповой разбой, а во время апелляционного рассмотрения приговора совершил новые преступления — вымогательство и умышленное распространение преступного влияния в обществе, совершенное в следственном изоляторе.

За время отбывания наказания в ГУ «Замковская исправительная колония (№58)» получил 73 дисциплинарных взыскания и ни одного поощрения, имеет отрицательные характеристики, находился на профилактическом учете как склонный к членовредительству, риск возможной опасности его для общества оценивается как высокий.

Коллегия судей также обратила внимание на результаты мероприятий тщательной проверки осужденного, согласно которым его скрытой мотивацией условно-досрочного освобождения является намерение избежать отбывания наказания и в дальнейшем покинуть воинскую часть, мнение представителя которой не является определяющим при применении условно-досрочного освобождения для прохождения военной службы.

С текстом постановления апелляционного суда по делу № 675/531/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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