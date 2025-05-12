Суд не задовольнив подання про умовно-дострокове звільнення засудженого для служби за контрактом — мотиви рішення

Апеляційний суд звернув увагу, що апелянт був засуджений у 2018 році за груповий розбій й під час апеляційного перегляду вироку вчинив нові злочини – вимагання та умисне поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене у слідчому ізоляторі.

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Апеляційний суд залишив в силі ухвалу Ізяславського районного суду Хмельницької області про відмову у задоволенні подання начальника ДУ «Замкова виправна колонія (№58)» щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Апеляційну скаргу останнього – відхилив. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

В апеляційній скарзі той просив скасувати судове рішення як безпідставне. Указав, що місцевий суд не врахував думку представника військової частини, який не заперечував щодо задоволення подання.

Апеляційний суд звернув увагу, що апелянт був засуджений у 2018 році за груповий розбій й під час апеляційного перегляду вироку вчинив нові злочини – вимагання та умисне поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене у слідчому ізоляторі.

За час відбування покарання у ДУ «Замкова виправна колонія (№58)» отримав 73 дисциплінарних стягнення та жодного заохочення, має негативні характеристики, перебував в установі на профілактичному обліку як схильний до членоушкодження, ризик ймовірної небезпеки його для суспільства оцінюється як високий.

Колегія суддів також зауважила на результати заходів ретельної перевірки засудженого, згідно з якими його прихованою мотивацією умовно-дострокового звільнення є намір уникнути відбування покарання та згодом залишити військову частину, думка представника якої не є визначальною при застосуванні умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби.

З текстом ухвали апеляційного суду у справі № 675/531/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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