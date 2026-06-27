Священнослужитель считал, что имеет право на отсрочку, но оказался в армии: суд признал мобилизацию законной

Решающим для дела стало то, что право на отсрочку не было оформлено до момента призыва.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на отсрочку само по себе не защищает от мобилизации, если военнообязанный не реализовал его в установленном законом порядке. К такому выводу пришел Восьмой апелляционный административный суд, оставив без изменений решение об отказе в удовлетворении иска священнослужителя, который обжаловал свой призыв во время мобилизации. Суд подчеркнул: даже если лицо относится к категории, которая может получить отсрочку, оно должно своевременно реализовать это право, подав необходимые документы. Если этого не сделано, ТЦК и СП имеет право осуществить призыв на военную службу.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как в ноябре 2025 года был призван на военную службу во время мобилизации. Он просил признать противоправными действия ТЦК и СП относительно его призыва, отменить приказ командира воинской части о зачислении его в списки личного состава, обязать исключить его из списков воинской части, а также восстановить в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов его прежний статус военнообязанного вместо статуса военнослужащего.

Истец утверждал, что его мобилизовали без прохождения военно-врачебной комиссии, что он имел право на отсрочку как священнослужитель, а потому сама мобилизация является незаконной, как и его дальнейшее пребывание на военной службе.

Суд установил, что истец с сентября 2025 года работал священнослужителем в религиозной общине и был рукоположенным пастором. В то же время на момент призыва он состоял на воинском учете как военнообязанный. 11 ноября 2025 года он прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к военной службе и в тот же день мобилизован.

Что решил суд

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений.

Медицинское освидетельствование было проведено

Суд отклонил доводы истца о том, что он не проходил военно-врачебную комиссию.

В материалах дела содержались карта медицинского освидетельствования, справка ВВК и подпись самого истца об ознакомлении с заключением комиссии. По мнению суда, эти документы подтверждают, что медицинское освидетельствование было проведено надлежащим образом, а утверждения о его отсутствии не соответствуют материалам дела.

Статус священнослужителя не означает автоматической отсрочки

Ключевым вопросом спора стало право истца на отсрочку от призыва.

Суд обратил внимание, что законодательство предусматривает возможность бронирования отдельных священнослужителей в установленном порядке, после чего им предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации.

Вместе с тем такая отсрочка не возникает автоматически. Для реализации этого права необходимо пройти установленную законодательством процедуру оформления бронирования и отсрочки. По данному делу суд установил, что истец этого не сделал, а потому на момент мобилизации не имел оформленной отсрочки.

Одного лишь наличия оснований для отсрочки недостаточно

Апелляционный суд отдельно подчеркнул, что право на отсрочку не является безусловной привилегией, которая действует автоматически. Наличие лишь материально-правовых оснований является лишь предпосылкой для ее получения.

Для реализации этого права военнообязанный должен обратиться в соответствующий ТЦК и СП с заявлением и документами, подтверждающими основания для отсрочки. Если этого не сделано до момента призыва, территориальный центр комплектования не обязан самостоятельно устанавливать наличие у лица оснований для отсрочки.

Суд подчеркнул, что ТЦК и СП действует исключительно в пределах своих полномочий и на основании документов и сведений, содержащихся в личном деле военнообязанного. Поэтому при установленных по данному делу обстоятельствах отсутствие надлежащим образом оформленной отсрочки означало, что ответчики действовали правомерно во время мобилизации истца.

Отмена приказа о мобилизации не прекращает военную службу

Суд также отказал в требованиях об отмене приказа о зачислении истца в воинскую часть.

Коллегия судей отметила, что после мобилизации между лицом и Вооруженными Силами Украины возникают новые правоотношения относительно прохождения военной службы.

Законодательство не предусматривает увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве. Поскольку такой приказ уже реализован, а лицо приобрело статус военнослужащего, его отмена сама по себе не восстанавливает прежний правовой статус.

Суд обратил внимание, что прекращение военной службы осуществляется исключительно на основаниях, определенных статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», с соблюдением установленной процедуры, в частности путем подачи военнослужащим соответствующего рапорта. В материалах дела № 460/2793/26 доказательств подачи такого рапорта не было.

Кроме того, апелляционный суд сослался на правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу № 160/2592/23, согласно которому процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой (такой, которая уже состоялась). Признание процедуры призыва противоправной само по себе не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Вывод суда

Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Ровенского окружного административного суда — без изменений.

Суд пришел к выводу, что истец прошел военно-врачебную комиссию, не реализовал в установленном законодательством порядке право на отсрочку путем оформления бронирования и подачи необходимых документов, а потому его мобилизация была правомерной. Суд также подтвердил, что после приобретения статуса военнослужащего отмена приказа о призыве не является предусмотренным законом способом прекращения военной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.