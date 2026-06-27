Отец после развода хотел через суд официально подтвердить самостоятельное воспитание ребенка: что решила апелляция

Суд первой инстанции удовлетворил требование отца, однако апелляция отменила это решение.

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Черновицкий апелляционный суд пришел к выводу, что проживание малолетнего ребенка вместе с отцом и отсутствие спора между родителями не являются достаточными основаниями для установления судом факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка. Суд также подчеркнул, что частноправовой инструментарий не должен использоваться для создания оснований для получения отсрочки от мобилизации либо создания преюдициальных решений в публично-правовых отношениях.

Истец обратился в суд с требованиями о расторжении брака и установлении факта, что он самостоятельно воспитывает и содержит малолетнего сына. Он указывал, что после прекращения совместного проживания ребенок остался жить с ним, а он полностью обеспечивает его потребности. По мнению истца, юридическое установление такого факта было необходимо для защиты прав и интересов ребенка.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск: расторг брак и установил факт самостоятельного воспитания и содержания ребенка отцом.

Однако это решение в части установления указанного факта обжаловал территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который не был участником рассмотрения дела. В апелляционной жалобе отмечалось, что такое решение непосредственно влияет на его права и полномочия, поскольку в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» решение суда о самостоятельном воспитании и содержании ребенка может быть основанием для предоставления военнообязанному отсрочки от призыва во время мобилизации.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей согласилась, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки имел право на апелляционное обжалование, хотя и не был участником дела. Суд отметил, что решение об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка может порождать юридические последствия в сфере мобилизационных правоотношений и влияет на полномочия ТЦК и СП по решению вопроса о предоставлении отсрочки.

Апелляционный суд подчеркнул, что частноправовой инструментарий не должен использоваться для неисполнения публичных обязанностей либо создания преюдициального решения для публично-правовых отношений. В постановлении указано, что в случае использования гражданского иска не для защиты гражданских прав и интересов, а для уклонения от исполнения публичной обязанности либо создания правовых последствий в публично-правовых отношениях, такое судебное решение затрагивает права, интересы и обязанности государства. Суд также сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 1 апреля 2026 года по делу № 497/132/23.

Почему суд отказал в установлении факта самостоятельного воспитания

Апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с Семейным кодексом Украины оба родителя имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, а расторжение брака либо раздельное проживание не прекращает и не ограничивает их родительские права и обязанности.

Материалы дела свидетельствовали, что между родителями был заключен нотариально удостоверенный договор, согласно которому ребенок проживает с отцом, однако мать сохраняет право участвовать в воспитании и общении с сыном. Кроме того, мать не возражала против иска, а доказательств того, что она уклоняется от исполнения родительских обязанностей либо не участвует в воспитании или содержании ребенка, суду представлено не было. Также между родителями отсутствовал какой-либо спор относительно места проживания ребенка либо осуществления родительских прав.

Во исполнение определения апелляционного суда орган опеки и попечительства предоставил заключение, что определение места проживания ребенка является нецелесообразным, поскольку между родителями отсутствует спор, а они самостоятельно согласовали, что ребенок будет проживать с отцом.

Апелляционный суд отметил, что для подтверждения самостоятельного воспитания ребенка отцом необходимо установить обстоятельства, при которых объем прав другого родителя ограничивается либо прекращается. В качестве примеров суд привел смерть одного из родителей, лишение родительских прав, признание лица безвестно отсутствующим, умершим либо недееспособным. Таких обстоятельств по данному делу установлено не было.

Коллегия судей также подчеркнула, что сам факт проживания ребенка вместе с отцом не означает, что он осуществляет его самостоятельное воспитание. Истец не представил надлежащих и допустимых доказательств того, что именно он единолично содержит ребенка, а мать не участвует в его материальном обеспечении. Одни лишь ссылки истца на такие обстоятельства не подтверждают факта самостоятельного содержания ребенка. При наличии матери, которая не лишена родительских прав, не уклоняется от исполнения своих обязанностей и участвует в воспитании ребенка, наилучшим интересам ребенка соответствует его совместное воспитание обоими родителями.

Вывод суда

Апелляционный суд согласился с доводами апеллянта, что исковое требование об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка по данному делу носило искусственный характер и могло быть использовано для создания оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Вместе с тем суд констатировал по делу № 725/12077/25, что истец не доказал существование нарушенного либо оспариваемого семейного права, которое нуждалось бы в судебной защите.

В результате апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции в части установления факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка и принял новое решение об отказе в удовлетворении данного искового требования. Поскольку апелляционная жалоба касалась исключительно этой части спора, решение о расторжении брака не пересматривалось. Кроме того, с истца взыскан недоплаченный судебный сбор за подачу искового заявления и судебный сбор за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

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