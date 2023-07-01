СБУ ликвидировала две схемы побега уклонистов за границу

Схемы побега уклонистов за границу ликвидировали в Ивано-Франковской и в Тернопольской областях.

Служба безопасности Украины сообщила, что нейтрализовала еще две схемы незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

«В Ивано-Франковской области:

заблокирован еще один канал побега уклонистов за границу. Его организовали 4 жителя региона. Злоумышленники занимались изготовлением фиктивных справок местной военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

На основании подделок уклонистов вывозили за границу.

В Тернопольской области:

разоблачена преступная группа, участники которой за деньги «записывали» потенциальных призывников в водительский состав местного предприятия, якобы осуществлявшего международные перевозки.

Таким образом, уклонисты получали возможность незаконно выехать за границу как водители, отдельные из них даже не имели водительских удостоверений.

На основании изъятых доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье бывшие и действующие правоохранители переправляли уклонистов в Европу.

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