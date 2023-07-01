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СБУ ліквідувала дві схеми втечі ухилянтів за кордон

21:40, 1 липня 2023
Схеми втечі ухилянтів за кордон ліквідували на Івано-Франківщині та у Тернопільській області.
СБУ ліквідувала дві схеми втечі ухилянтів за кордон
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Служба безпеки України повідомила, що нейтралізувала ще дві схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

«На Івано-Франківщині:

заблоковано ще один канал втечі ухилянтів за кордон. Його організували 4 мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.

У Тернопільській області:

викрито злочинну групу, учасники якої за гроші «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення.

Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.

На підставі забраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Закарпатті колишні та діючі правоохоронці переправляли ухилянтів до Європи.

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