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В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на глазах ее мужа-военнослужащего: в Минобороны отреагировали

11:21, 3 июля 2023
Женщина утверждает, что ее избил нетрезвый майор Закарпатского областного военкомата.
В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на глазах ее мужа-военнослужащего: в Минобороны отреагировали
Фото: МВД
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В Ужгороде сотрудник военкомата избил женщину на улице на глазах ее мужа-военнослужащего. Скандальную историю рассказала сама пострадавшая журналистка Татьяна Новак в Фейсбуке.

Она утверждает, что ее избил офицер Закарпатского областного военкомата. По ее словам, майор был пьян.

Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел 25 июня в Ужгороде возле одного из магазинов, куда она пришла со своим мужем-военнослужащим.

"На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или .... (убежал)?" Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах спрашивать: "А где?" Как? А зачем поехал на ноль? А почему сейчас не там?". Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно пригодным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше", – отмечает пострадавшая.

Не желая вступать в конфликт, супруги покинули магазин, вышли на улицу и решили вызвать полицию.

"Когда мой муж уже держал телефон возле уха, Майор тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а тот убежал", - написала она.

Фото: Татьяна Новак 

Новак утверждает, что на следующий день ей позвонили по телефону из Закарпатского военкомата и предложили "решить все мирно".

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк прокомментировал ситуацию. Он отметил, что в рамках проверки работы ТЦК и СП по всем регионам Украины готовы реагировать на каждый подобный инцидент.

"Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные – привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", - написал он в Телеграм.

Александр Павлюк также просит граждан, которые сталкивались с проблемами во взаимодействии с уполномоченными лицами ТЦК и СП, посылать сведения о таких случаях по этим контактам: тел: 0 800 31 01 79; электронная почта [email protected]; чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

В МВД уже сообщили, что проводится досудебное расследование по делу о нанесении женщине телесных повреждений. Готовятся материалы для сообщения о подозрении по статье о нанесении легких телесных повреждений. Продолжается следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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