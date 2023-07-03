В Ужгороді співробітник військкомату побив жінку на очах її чоловіка-військовослужбовця: у Міноборони відреагували

Жінка стверджує, що її побив нетверезий майор Закарпатського обласного військкомату.

Фото: МВС

В Ужгороді співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця. Скандальну історію розповіла сама постраждала, журналістка Тетяна Новак у Фейсбук.

Вона стверджує, що її побив офіцер Закарпатського обласного військкомату. За її словами, майор був п'яним.

Постраждала розповіла, що інцидент трапився 25 червня в Ужгороді біля одного з магазинів, куди вона прийшла зі своїм чоловіком-військовослужбовцем.

"На касі до нас причепився п'яний мужик в цивільному одязі. Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи ..... (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: "А де? А як? А нащо поїхав на нуль? А чому зараз не там?". Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледара визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше", – зазначає постраждала.

Не бажаючи вступати у конфлікт, подружжя залишило магазин, вийшло на вулицю і вирішило викликати поліцію.

"Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Майор теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і завдав ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а тот втік", – написала вона.

Фото: Тетяна Новак

Новак стверджує, що наступного дня їй зателефонували із Закарпатського військкомату та запропонували "вирішити все мирно".

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк прокоментував ситуацію. Він зазначив, що у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент.

"Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - написав він в Телеграм.

Олександр Павлюк також просить громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за цими контактами: тел: 0 800 31 01 79; електронна пошта [email protected]; чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

У МВС вже повідомили, що проводиться досудове розслідування у справі щодо нанесення жінці тілесних ушкоджень. Готуються матеріали для повідомлення про підозру за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Триває слідство, призначено судово-медичну експертизу.

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