Шпигував для росіян під псевдонімом «Котигорошко»: судитимуть ексочільника ГУР СБУ в Криму Олега Кулініча

Ексочільник Кримського управління Служби безпеки Олег Кулініч обвинувачується в співпраці з фсб рф.

Фото: ДБР

Ексочільника Кримського управління Служби безпеки Олега Кулініча судитимуть за співпрацю з фсб рф. Про це повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:

– (державна зрада);

– (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– (самовільне залишення військової частини або місця служби);

– (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

– (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Нагадаємо, Олега Кулініча було затримано у результаті спецоперації СБУ та ДБР у липні 2022 року. Відтоді фігурант перебуває під вартою.



Голова СБУ Василь Малюк особисто займався розробкою та затриманням Кулініча, додають у відомстві.



«Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного «крота» витягнемо на світло», – зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк.



За даними слідства, Кулініч співпрацював із фсб і отримав оперативний псевдонім «Котигорошко».



Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.



За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.



Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідство вважає, що екскерівник кримського главку Кулініч навмисно не повідомив Київ про точний час вторгнення рф.

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