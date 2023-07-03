Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд нагадав про важливість дотримання встановленої процедури розробки та затвердження детального плану території населеного пункту

Детальний план території та обов’язковість його відповідності Генплану: позиція Верховного Суду.

В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор

Зеленський підписав закон, яким скасовано конкурс на посади голови та членів Комісії з питань регулювання азартних ігор та віддано зазначені кадрові призначення на відкуп уряду.

У Міграційній службі не змогли пояснити порядок зняття з реєстрації осіб за адресою житла, яке зруйновано

У ДМС надали відповідь, з якої незрозуміло, чи може новий власник «виписати» осіб зі своєї власності за новим законом.

Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Депутати ухвалили закон про розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Повернути довіру до судової влади під час реформ так і не вдалося – Вища рада правосуддя

У Раді правосуддя розповіли про досягнення судових реформ в Україні.

  1. В Україні

Шпигував для росіян під псевдонімом «Котигорошко»: судитимуть ексочільника ГУР СБУ в Криму Олега Кулініча

11:16, 3 липня 2023
Ексочільник Кримського управління Служби безпеки Олег Кулініч обвинувачується в співпраці з фсб рф.
Шпигував для росіян під псевдонімом «Котигорошко»: судитимуть ексочільника ГУР СБУ в Криму Олега Кулініча
Фото: ДБР
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Ексочільника Кримського управління Служби безпеки Олега Кулініча судитимуть за співпрацю з фсб рф. Про це повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:
–  (державна зрада);

–  (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– (самовільне залишення військової частини або місця служби);

–  (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

–  (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, Олега Кулініча було затримано у результаті спецоперації СБУ та ДБР у липні 2022 року. Відтоді фігурант перебуває під вартою.

Голова СБУ Василь Малюк особисто займався розробкою та затриманням Кулініча, додають у відомстві.

«Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного «крота» витягнемо на світло», – зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, Кулініч співпрацював із фсб і отримав оперативний псевдонім «Котигорошко».

Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

За версією слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф Олег Кулініч шпигував на користь країни-агресора, займався розстановкою «своїх людей» у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідство вважає, що екскерівник кримського главку Кулініч навмисно не повідомив Київ про точний час вторгнення рф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео