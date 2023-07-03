Шпионил для россиян под псевдонимом «Котигорошко»: будут судить экс-главу ГУР СБУ в Крыму Олега Кулинича

Экс-глава Крымского управления Службы безопасности Олег Кулинич обвиняется в сотрудничестве с фсб рф.

Фото: ДБР

Экс-главу Крымского управления Службы безопасности Олега Кулинича будут судить за сотрудничество с фсб рф. Об этом сообщает СБУ.

На основании собранных доказательств Кулинич обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

– (государственная измена);

– (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– (самовольное оставление воинской части или места службы);

– (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

– (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Напомним, Олег Кулинич был задержан в результате спецоперации СБУ и ДБР в июле 2022 года. С тех пор фигурант находится под стражей.



Глава СБУ Василий Малюк лично занимался разработкой и задержанием Кулинича, добавляют в ведомстве.



«Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать государственного предателя высокого уровня, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого «крота» вытянем на свет», – отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк.



По данным следствия, Кулинич сотрудничал с фсб и получил оперативный псевдоним «Котигорошко».



Его подрывную деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, организованный по заданию российской спецслужбы экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев.



По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения рф Олег Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.



Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следствие считает, что эксруководитель крымского главка Кулинич умышленно не уведомил Киев о точном времени вторжения в рф.

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